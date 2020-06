In het Wild: Mitsubishi Sapporo (1978)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

In de oliecrisis in de jaren 70 schoten de verkopen van de Japanse merken naar ongekende hoogten in de Verenigde Staten. Ze waren goedkoop, ook in gebruik, en bleken betrouwbaar. Daarbij hielp het dat er in de ontwerpstudio's van merken als Mitsubishi duidelijk scherp gekeken werd naar wat de Amerikaanse markt graag zag in een auto. Die invloed is duidelijk te zien op deze Sapporo uit 1978. De auto, die onder andere ook in de VS als Dodge Colt Challenger en Plymouth Sapporo werd verkocht, doet vrij Amerikaans aan. Onder de smaakvolle koets huist natuurlijk wel Japanse techniek en dat heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen dat dit exemplaar nog altijd in gebruik is.

Hoewel de techniek, in dit geval onder meer een 113 pk sterke 2,0-liter benzinemotor, de Sapporo niet snel in de steek zal laten, is dat voor het plaatwerk een ander verhaal. Deze Sapporo is duidelijk een keer gewrapt, ongetwijfeld deels ook om eventuele onderliggende roest aan het oog te onttrekken. Bij de wrap heeft men wel de chromen bumpers en andere accenten meegenomen en dat is misschien toch wel een beetje jammer. Ook deze wielen horen er natuurlijk niet onder te zitten. Desalniettemin blijft het een leuk ding om te zien en is het mooi dat de eigenaar, die 'm al 3,5 jaar heeft, ervoor zorgt dat zijn coupé op de weg blijft.