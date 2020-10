In het Wild: Mitsubishi Celeste (1976)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

We danken AutoWeek-lezer Erwin Verweij hartelijk voor het toesturen van de foto's van deze Mitsubishi Celeste. Hij spotte 'm in Steyl, vlakbij Venlo. Kenners van Japanse klassiekers zullen de Celeste wel kennen, maar we kunnen ons goed voorstellen dat-ie voor velen toch even wat verduidelijking nodig heeft. De Celeste stond in andere markten ook wel bekend als Lancer Celeste en dat verraadt direct zijn afkomst; het is een afgeleide van de Lancer. De eerste generatie van de Lancer zag je hier destijds al redelijk vaak, maar deze extra sportief gelijnde versie was een stukje zeldzamer.

Zoals veel Japanners uit die tijd, was het ontwerp vrij Amerikaans. Er was duidelijk gekeken naar de grotere muscle cars uit het land waar Japanse merken op dat moment flink voet aan de grond kregen. Deze Celeste (en diverse andere Mitsubishi's) leek niet alleen vrij Amerikaans omdat de ontwerpers dat mooi vonden, want de Celeste werd zowaar ook verkocht in de VS. Als Plymouth Arrow stond-ie in de VS in de showroom, weliswaar met een aantal uiterlijke wijzigingen. Vooral de achterkant werd daarbij aardig op de schop genomen. In Canada kon je 'm trouwens kopen als Dodge Arrow en in Australië had je 'm als Chrysler Lancer.

Goed, terug naar de 'Nederlandse' Celeste. In dit geval gaat het om een 1600. Uiteraard staat dat voor de cilinderinhoud. Een scheurmonster was het daarmee niet, maar voor zijn tijd was het een lekker sportief ding. De 2000 GT was echter nog een tandje smeuïger. We kunnen ons goed voorstellen dat er heel wat exemplaren afgetrapt zijn, maar dit exemplaar niet. Deze in een heerlijk typisch voor die tijd gekleurde Celeste staat er ogenschijnlijk snaarstrak bij. De eigenaar houdt ook trouw vol (en andersom) want de auto is al 13 jaar bij hetzelfde baasje. Gezien de staat snappen we wel waarom. Hopelijk kan dit interessante stukje geschiedenis op wielen nog voor veel rijplezier zorgen!