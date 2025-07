In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Je kunt een auto helemaal tot in de puntjes restaureren, maar je kunt er ook voor gaan om 'm zo lang mogelijk in originele staat te bewaren. Dat laatste lijkt het geval bij deze Peugeot 304 Coupé, die op zijn Frans gezegd 'dans son jus' verkeert. We spotten hier en daar wat subtiele bemoeienissen van het roestspook, de lak is aardig dof uitgeslagen en zelfs de kentekenplaten zien eruit alsof ze al heel wat achter de rug hebben. Vermoedelijk zijn het de platen die de auto nieuw kreeg in 1973.

Wat de geschiedenis ook is; we zien een 304 Coupé die ondanks zijn hier en daar wat 'ruwe' staat echt nog zat leven in zich lijkt te hebben. We vermoeden ook dat de eigenaar er stiekem echt wel heel wat aandacht in steekt om de Peugeot goed te houden, want de twee zijn al sinds 1995 samen! Dan moet er haast wel een onbreekbare band zijn tussen mens en machine.

Het is een charmante verschijning, zo'n Peugeot 304 Coupé, maar met zijn op het oog toch iets te kort afgeknotte kontje (of is de neus nu juist wat te lang?) is het zeker naast grote broer 504 Coupé ook een wat opmerkelijke auto. Het was indertijd in elk geval wel een veel vlotter ogend alternatief voor de toch wat stijfjes gelijnde 304 Berline. Mocht het écht flitsend zijn, dan ging je voor de Peugeot 304 Cabriolet. Die zie je tegenwoordig vaker als gekoesterde klassieker dan deze tweedeurs. Leuk dus om er weer eens eentje te zien, met dank aan AutoWeek-forumlid 'Mijn favoriet'.