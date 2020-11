In het Wild: Peugeot 505 Familiale

De stationwagen met meer dan vijf zitplaatsen is altijd vrij zeldzaam gebleven en is inmiddels bijna helemaal uitgestorven. Deze Peugeot 505 Familiale houdt dapper stand, dankzij een eigenaar die ‘m al sinds mensenheugenis rijdt.

Als het gaat om auto’s met meer dan de gebruikelijke vijf zitplaatsen is het duidelijk dat we nu volop in het tijdperk van de grote SUV’s zitten. De hoogpotige maakte een einde aan het tijdperk van de ooit immens populaire MPV. Daarmee zou je haast vergeten dat er nog een autovorm is die met een derde zitrij kan worden uitgerust: de stationwagen.

In de recente geschiedenis komt de eerste Dacia Logan MCV vooral in ons op, al kreeg die auto met z’n rechte achterkant en dubbele achterdeur ook wat bestelwagen-trekjes mee. Echte stationwagens met drie volwaardige zitplaatsen kwamen ook eerder uit Franse hoek. De Renault 21 Nevada was een graag geziene gast op de oprit van mensen met meer dan drie kinderen, maar ook de Peugeot 505 is een bekend voorbeeld.

De 505 verscheen in 1979, in een glorieus tijdperk waarin het nog mogelijk was voor huis- tuin en keukenmerken om te scoren met een serieus forse sedan. De vierdeursversie kreeg na enkele jaren gezelschap van een Break, die op zijn beurt leverbaar werd met een derde zitrij. De naam ‘Break’ maakte daarbij plaats voor ‘Familiale’. Deze Familiale kreeg twee volwaardige, naar voren gerichte banken mee, voor een totaal van maar liefst acht zitplaatsen.

GR

Als auto die primair bedoeld is als gebruiksvoorwerp is het knap lastig om de klassiekerstatus te bereiken. De 505 Familiale die Mickey Kleijwegt ons vandaag aanleverde, is echter wonderlijk netjes uit de strijd gekomen. Wegens de beperkte beschikbaarheid van oude data is het niet helemaal met zekerheid te zeggen, maar het zou zomaar kunnen dat deze auto uit 1983 nog bij z’n eerste eigenaar is. In een ander scenario rijdt de huidige eigenaar ‘m al zeker sinds 2001, toch ook een hele lange tijd. De auto staat er keurig bij. Het betreft een GR, een middle-of-the-road-uitrustingsniveau dat werd gekoppeld aan een 2.0-benzinemotor met 98 pk. Daarmee moet de auto ook anno 2020 nog prima uit de voeten kunnen. Wie alles wil weten over de Peugeot 505 Familiale van 1983, moet trouwens zeker even de brochure downloaden.

307 SW

In de 21e eeuw heeft Peugeot overigens nog eens een poging gedaan om het 505 Familiale-feestje te herhalen, zij het in een lager segment. Net als de achtpersoons 505 stond de zevenzits 307 SW naast de reguliere 307 Break in de showrooms. Behalve zeven losse stoelen kreeg de SW ook de beschikking over onder meer geheel meegespoten bumpers en een vast glazen dak. In Nederland bleek het model een schot in de roos, maar toch moet je inmiddels bij de veel grotere en vooral hogere 5008 zijn voor een zevenzitter van Peugeot.

Nu nog bij... Mercedes

Is de zevenzits stationwagen dan helemaal uitgestorven? Nee. De naar ons weten enige overlever komt van Mercedes, dat ook in de laatste versie van de E-klasse een klein extra bankje aanbiedt. De kinderen die daarop kunnen plaatsnemen kijken weliswaar naar achteren, maar toch geldt dit in ons boekje (nipt) als een zevenzitter. De optie kost €1.512