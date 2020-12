In het wild: Opel Manta A (1975)

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

De Opel Manta is een op-en-top Duitse coupé waar desondanks een heel Nederlands sfeertje omheen hangt. Niet in de laatste plaats door de New Kids-heren-van-twijfelachtig statuur die een gifgroene Manta B onsterfelijk maakten op het witte doek. Dankzij AutoWeek-lezer Menno van Dongen hebben we vandaag een Opel Manta op de bühne die ondanks het feit dat het een Manta A is toch nog enigszins onfris voor de dag komt.

Tussen 1970 en 1975 verkocht Opel wereldwijd maar liefst bijna 500.000 Opels Manta. De eerste generatie Manta die in die periode werd verkocht deelde een deel van zijn techniek net als de Manta B met de toen actuele generatie Ascona. In het geval van de oer-Manta was dat dus de Ascona A. Opel leverde Manta A met een vrij uitgebreide reeks motoren, waar de 105 pk sterke 1.9 van de Manta GT/E de topversie van was. We vergeten voor het gemak even de uiterst zeldzame en slechts in een oplage van zo'n 30 stuks geproduceerde TurboManta met z'n 156 pk sterke 1.9 turbohart. Het exemplaar op de foto's is geen 1900, maar een 1600 S. De 1600 S had een 75 pk sterke 1.6 als krachtcentrale, een machine die dankzij een tweevoudige carburateur krachtiger was dan de 68 pk sterke 1.6 met enkele carburateur van die in de 1600 N lag. Kon het nog milder? Zeker weten, Opel had op de Europese leveringslijst van de Manta A namelijk ook een 60 pk sterke 1.2 staan.

De Manta moest het onder meer opnemen tegen auto's als de Ford Capri, maar het uit 1975 stammende exemplaar op de foto's lijkt niet al te veel strijdlust meer te hebben. Hoewel z'n rode koets aardig gepoetst lijkt, zitten er her en der behoorlijke deuken en scheuren in. Her en der kleine bewijsstukken dat de roestduivel delen van het koetswerk gelardeerd heeft met z'n aanwezigheid. We zien een jammerlijke schade op het voorscherm, evenals wat roest onder de koplamp en rond de voor- en achterruit. Door de achterruit nemen we ook wat smoezeligheid waar bij de binnenkant van de C-stijl. Rechtsachter lijkt er iets van herstelwerkzaamheden aan het plaatwerk te hebben plaatsgevonden, de Manta lijkt dus nog niet opgegeven. Dit exemplaar heeft wat liefde nodig.

Leuk weetje: de Opel Manta werd net als auto's als de Rekord, Kadett en GT ook op kleine schaal in de Verenigde Staten verkocht, maar was daar altijd uitgerust met de 1.9. In 1975, hetzelfde jaar waarin deze rode Manta A het levenslicht zag, introduceerde Opel de Manta B.