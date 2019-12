Dit was 2019: Facelift Friday!

Botoxprikjes of complete verbouwingen: in de wereld van Robert Schoemacher is niets te gek. Ook in autoland worden aan de lopende band kleine én ingrijpende facelifts doorgevoerd, bijpuntsessies die Jan Lemkes veelal tot op de kleinste details uitvoerig beschrijft zonder het verhaal daarbij de nodige geur en kleur te geven. Dit zijn de vijf best gelezen Facelift Fridays!

Nummer 5: Facelift Friday: Mercedes-Benz E-klasse (W124)

De Mercedes-Benz die onder kenners wordt aangeduid met chassiscode W124 wekt nog altijd warme gevoelens op. Het nagenoeg onverwoestbare model verscheen in 1985 als 200-serie op de bühne en werd in 1993 strakgetrokken, een moment waarop de auto direct een andere naam kreeg. Ingrijpend waren de uiterlijke wijzigingen niet, maar op detailniveau vallen er toch genoeg wijzigingen waar te nemen. In het artikel dat op positie vijf binnenkomt, lees je er alles over!

Nummer 4: Facelift Friday: Opel Astra (F)

Net als de E-Kadett die hem voorging, is de oer-Astra een auto die onlosmakelijk verbonden lijkt met de Nederlandse automarkt. Niet minder dan 40.000 exemplaren vonden in zijn eerste levensjaar een Hollands baasje. Ook deze ogenschijnlijk summiere facelift, die de auto overigens behoorlijk moderner deed ogen, kon op een groot digitaal publiek rekenen.

Nummer 3: Facelift Friday: Skoda Superb

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is het niet de facelift van de uitgaande generatie Octavia die Skoda in dit overzicht aan een top 5-notering helpt. Die ietwat dubieuze bijpuntsessie wordt namelijk voorbijgestreefd door de reeks aanpassingen die Skoda medio dit jaar op de Superb doorvoerde. Ook deze ogenschijnlijk minimale facelift heeft meer om het lijf dan je puur op basis van de iets aangepaste verlichtingsunits zou verwachten. Jan klimt in de pen en laat geen lijntje onbesproken.

Nummer 2: Facelift Friday: Fiat Ritmo

Fiat verkocht zijn Ritmo ook onder de naam Strada en ook Seat voegde het model aan zijn leveringsgamma toe. Wie tussen eind jaren zeventig en in de jaren tachtig in Egypte woonde, kon de auto daar als Nasr Ritmo aanschaffen. Interessant, maar misschien nog wel intrigerender is de facelift die Fiat op zijn hatchback doorvoerde. Tijdens die bijpuntronde werd het uitgesproken karakter van de Italiaan behoorlijk afgezwakt. Het levert de oudste deelnemer van deze lijst een zeer nette tweede plek op.

Nummer 1: Facelift Friday: Audi A4

Onder de kerstboom lag geheel volgens verwachting weer een zak geld van de Volkswagen Group en dus eindigt de Facelift Friday waarin de medio dit jaar gefacelifte Audi A4 de hoofdrol speelde boven aan de lijst. Daar heeft het feit dat de A4 voor de tweede keer in korte tijd werd bijgewerkt natuurlijk helemaal niets mee te maken gehad. Bij zijn laatste vernieuwingsronde waren de optische aanpassingen in elk geval duidelijker dan de opfrisronde die de auto vorig jaar onderging. Een nieuwe grille? Aanwezig. Nieuwe verlichting? Ook aanwezig. De A4 in het zoeklicht van Jan Lemkes.

Volgend jaar keert Facelift Friday gewoon weer terug. Suggesties zijn natuurlijk altijd welkom!