Facelift Friday: Skoda Superb

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De introductie van de gefacelifte Skoda Superb verliep wat anders dan gebruikelijk. Aanvankelijk werd de aangescherpte reus verwezen naar een bijzinnetje in het bericht over de plug-in hybride iV, maar inmiddels weten we alles over de aangescherpte Skoda. We grijpen Facelift Friday graag aan om die informatie wereldkundig te maken.

Toegegeven, ook wij dachten aanvankelijk dat het nieuws bij de Superb uit een extra chroomstripje onder in de bumper zou bestaan. Een tweede blik leert echter dat er meer aan de hand is en de onderstaande schuifplaat maakt dat eveneens duidelijk. Het gehele front is net anders, maar omdat de stijl gelijk blijft, valt dat nauwelijks op. Kijk maar eens goed: de koplampen zijn platter en sluiten direct aan op de grille, die op zijn beurt hoger is en van dubbele lamellen is voorzien.

Aan de achterzijde is het eveneens een chroomstrip die als eerste in het oog springt. Het ornament, dat net als zijn evenknie aan de voorzijde bij de Sportline overigens in zwart wordt uitgevoerd, verbindt hier de achterlichten. Die zijn daardoor ook anders ingedeeld en bevatten nu in sommige gevallen de bekende ‘dynamische richtingaanwijzers’.

Vanbinnen zijn de verschillen bijzonder klein. Er is sfeerverlichting toegevoegd, het infotainmentscherm meet nu altijd 8 inch en de startknop is nu standaard aanwezig. Ook staat de bekende Virtual Cockpit, een digitaal instrumentarium, nu op de optielijst. De ruimte onder de laadvloer van de aanzienlijke kofferbak wordt opgeluisterd met een ‘space organizer’, een plastic bak die zich naar believen laat verplaatsen. Een verschuifbaar schot in het bagageruim is optioneel.





Op technisch vlak is het grootste nieuws zonder twijfel de komst van de plug-in hybride, maar er is meer nieuws te melden. Zo wordt de 2.0 TDI met 150 pk vervangen door de Evo-versie, die schoner is en aan de Euro 6d-Temp-uitstootnormen voldoet. Voor de rest blijft alles op motorengebied bij het oude. Dat betekent dat er vier benzine-opties zijn. De 1.5 TSI met 150 pk geldt als instapper, daarboven volgt een 2.0 met 190 pk en een 272 pk sterke versie van hetzelfde blok. Alleen de 150 pk-versie wordt standaard van een handbak voorzien, maar ook die motor is met DSG-automaat verkrijgbaar. Op dieselgebied begint het feest bij een 1.6 TDI met 120 pk. Daarna volgt de genoemde 2.0 met 150 pk, de duurste en krachtigste versie is een 2.0 met 190 pk. De sterkste benzine- en dieselmotor zijn in combinatie met vierwielaandrijving te krijgen.

Tot slot zijn er nieuwe assistentiesystemen. Zo wordt de dodehoeksensor vervangen door ‘Side Assist’, dat een stuk verder kan ‘kijken’. Ook is er Predictive Cruise Control, dat de snelheid aanpast op basis van verkeersborden en andere omstandigheden.