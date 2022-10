Range Rover Sport (2009) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Range Rover Sport was in 2004 de eerste poging van Land Rover om de toen al magische naam Range Rover verder uit te melken. De ‘kleine’ Range Rover kreeg in 2009 een significante facelift waarbij vooral de voorzijde en het interieur stevig werden aangepakt.

De Range Rover Sport is natuurlijk helemaal niet klein, maar wel als je hem vergelijkt met de ‘echte’, grote Range Rover. Het is ook alleen in vergelijking met die mastodont dat de naam ‘Sport’ ergens op slaat, want van zichzelf is ook de forse en loodzware Sport (zelfs een TDV6 woog al dik 2.400 kg) weinig sportief. Dat maakt allemaal niet uit, want Land Rover slaagde wel in zijn opzet om een nieuwe, andere en wat jongere doelgroep aan te spreken met dit model. De Range Rover Sport ging eerder dit jaar zijn derde generatie in en is niet meer weg te denken uit het Land Rover-gamma.

Het oorspronkelijke model uit 2004 is onmiskenbaar een Range Rover, maar ook onmiskenbaar net even anders dan een reguliere. Met zijn hoge schouders en wat vlakker liggende voor- en achterruit oogt hij zonder twijfel wat dynamischer. De kenmerkende oranje introductiekleur draagt ook bij aan het jongere imago, al zagen we hem in de praktijk natuurlijk vooral in stemmige zwart- en grijstinten.

De facelift van de eerste Range Rover Sport diende zich in 2009 aan. Daarvoor kreeg hij al eens achterlichten met witte knipperlichten aangemeten en tegen het einde van zijn loopbaan in 2012 verscheen er nog eens een versie met wat minimale wijzigingen, maar alleen in 2009 ging de auto echt serieus onder het mes. Land Rover koos net als bij de grote Range Rover voor een andere combinatie van koplampen en grille. De grille is vanaf 2009 net zo hoog als de koplampen en als geheel wordt de combinatie verder afgeplat. De voorbumper loopt optisch verder door naar beneden en sluit ook op een andere manier aan op het voorscherm, dat dus ook nieuw is. Dat scherm bevat vanaf de facelift ook een anders gevormde koelopening achter de wielkast, tegen het voorportier aan.

Aan de achterkant zijn nieuwe led-achterlichten de het grootste nieuws. Toch is er meer aan de hand, want tegelijkertijd wordt de achterbumper in 2009 wat gladgetrokken. Met ander kleurgebruik en nieuwe wielen oogt de ‘Sport’ zo rondom weer fris. Het interieur wordt niet vergeten en maakt een kleine metamorfose door. Land Rover verwijdert vooral veel knoppen en weet de resterende exemplaren zo te clusteren dat het binnenste van een later exemplaar tot op de dag van vandaag opgeruimd en redelijk modern oogt.