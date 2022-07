Dit lees je in AutoWeek 29

AutoWeek 29 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. In dit nummer hebben we volop aandacht voor cabriolets in alle soorten en maten. Heerlijk voor tijdens deze hete dagen. Van een Mercedes-AMG SL tot een Fiat Barchetta, van een Volkswagen T-Roc Cabriolet tot een Mazda MX-5.

Op de allerheetste dag van het jaar schotelen we je alvast een hele reeks cabriolets voor die je deze week in AutoWeek treft. We trappen spectaculair af met een dubbeltest tussen de gloednieuwe Mercedes-AMG SL 63 en Porsche 911 Turbo S Cabriolet. De nieuwe Mercedes-AMG SL heeft een drieledige missie. Door het wegvallen de AMG GT Roadster en S-klasse Cabriolet en het opvolgen van de vorige SL moet hij weer de absolute cabriokoning van Mercedes-Benz worden. Maar is-ie ook opgewassen tegen de 911?

In een andere test tref je nog een Duitse cabriolet, maar wel van een totaal andere orde dan de SL en 911. Met de T-Roc Cabriolet heeft Volkswagen namelijk een uiterst uniek aanbod in cabrioland. De enige optie als je op zoek bent naar een nieuwe volwaardige vierzits cabriolet voor minder dan €50.000. Dat de T-Roc een relatief betaalbare cabriolet is, is al net zo opmerkelijk als het feit dat het een opgehoogde cabriolet is.

In een uitgebreide reportage gaan we in op de geschiedenis van één van de populairste cabrio's ooit: de Mazda MX-5. We gingen op stap met alle vier de generaties, waaronder ook een echte exoot.

De MX-5 komt nog een keer aan bod in dit nummer en wel in een occasion dubbeltest met de Fiat Barchetta. Met een relatief bescheiden budget kun je al op zoek naar een leuk gebruikt exemplaar. Ga je voor Italiaanse flair of Japanse perfectie?

Uiteraard zijn er niet alleen open auto's te vinden in AutoWeek 29. Zo hebben we onder meer ook een zeer belangrijke vergelijkende test tussen de Opel Astra en Ford Focus. Weet d Duitser met Franse genen zich staande te houden naast een vaste waarde als de Focus? Zijn leeftijd heeft de Opel in ieder geval al mee.

In Klokje Rond schitteren niet zo vaak cabriolets, maar in dit nummer hebben we er eentje te gast op de brug bij Carrec Technocenter. De Porsche Boxster staat hoog op de verlanglijst bij menig autoliefhebber. Dat is niet zo verwonderlijk want hij is betaalbaar. Ze staan te koop voor minder dan tien mille. Anderhalf jaar geleden waagde Ellen Nijland de gok en parkeerde er voor €8.000 eentje voor haar deur. Inmiddels staat er ruim 3 ton op de teller en dan wordt het misschien toch wel een beetje té spannend.

