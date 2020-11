Dít kost de Suzuki Swace

In september presenteerde Suzuki het keiharde bewijs dat het de lakens steeds vaker met Toyota deelt. Suzuki bracht namelijk kort nadat het de Across presenteerde de Swace onder de aandacht. Nu is bekend wat die op de Toyota Corolla gebaseerde hybride stationwagon moet gaan kosten. De Suzuki Swace staat vanaf januari 2021 bij de dealers.

De Suzuki Swace heeft een Nederlandse vanafprijs van €31.800 gekregen. Veel valt er op de Suzuki-prijslijst overigens niet te kiezen. De Suzuki Swace heeft in alle gevallen de 122 pk sterke hybride aandrijflijn die uit een 96 pk sterke 1.8 viercilinder benzinemotor en een 72 pk sterke elektromotor bestaat. Een prima aandrijflijn die natuurlijk ook in zijn tweelingbroer van Toyota ligt: de Toyota Corolla (Touring Sports). De Corolla is ook met een non-hybrid 1.2 Turbo en met een krachtigere 2.0 Hybrid-aandrijflijn beschikbaar, maar die versies gaan aan de neus van de Swace voorbij.

De vanafprijs van €31.800 is voor de Select-uitvoering. De Swace Select heeft standaard al ledkoplampen met grootlichtassistent, climatecontrol, 16-inch lichtmetaal, stoelverwarming, een verwarmbaar stuurwiel en een infotainmentsysteem met 8-inch display. Wat veiligheidssystemen betreft, zit het in de Swace Select ook wel snor. Adaptieve cruisecontrol is samen met verkeersbordherkenning en Lane Tracing Assist namelijk standaard. Opvallend hierbij: deze uitvoering lijkt min of meer vergelijkbaar met de Active-uitvoering van de Corolla, al moet die het zonder bijvoorbeeld het 8-inch grote display en stuurverwarming doen. Sterker nog, een verwarmbaar stuurwiel is bij de Corolla alleen in de sedan te krijgen. De Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Active en de daarboven geplaatste Dynamic kosten respectievelijk €31.095 en €33.345.

De Swace Style zorgt voor net wat meer verwennerij. Deze €33.800 kostende versie voegt namelijk bi-ledkoplampen, parkeersensoren rondom, keyless entry, sfeerverlichting en een inductielader aan de uitrusting van de Select toe. Ook heeft de Swace Style Rear Cross Traffic Alert en uitgebreide parkeerhulp. De uitrusting van deze variant lijkt ten dele overeen te komen met die van de Corolla Touring Sports Executive. Deze kost als Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid €37.795.

Leentjebuur

Kort voordat Suzuki de Swace introduceerde, presenteerde het merk in Nederland de Across. Net als de Swace is ook dat gewoon een bestaand model van Toyota. De Across is namelijk Suzuki's versie van de plug-in hybride variant van de Toyota RAV4. Daarbij krijgt de Suzuki Across overigens de neus van de Toyota Wildlander, de RAV4 zoals joint-venture FAW-Toyota die in China verkoopt. Ook Suzuki moet per 2021 in Europa voldoen aan bijzonder strenge vanuit de Europese Unie opgelegde CO2-wetgeving, maar kan daar niet in zijn uppie aan voldoen. Om heftige boetes te voorkomen, heeft Suzuki zijn Japanse partner Toyota aangehaakt.