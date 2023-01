15 procent meer vermogen voor Suzuki Swace

Zoals de Across in feite een Toyota RAV4 Plug-in Hybrid is waar Suzuki zijn eigen sausje overheen heeft uitgegoten, is de Suzuki Swace een Toyota Corolla 1.8 Touring Sports met een handjevol Suzuki-elementen. In tegenstelling tot de Corolla is de Swace er alleen als stationwagon en met slechts één aandrijflijn: de 1.8 Hybrid. De Toyota Corolla werd onlangs op technisch vlak grondig aangepakt en nu krijgt de Suzuki Swace die technische aanpassingen.

De Suzuki Swace had tot voor kort een systeemvermogen van 122 pk, maar schopt het dankzij een krachtiger elektromotor net als de Corolla 1.8 Hybrid nu tot 140 pk. Dat is 18 pk meer dan voorheen, wat neerkomt op een vermogenstoename van 15 procent. Dankzij die extra spierkracht legt de Suzuki Swace de 0-100-sprint in iets meer dan 9 tellen af, ruim 1,5 seconde minder dan eerst. We mikken erop dat de Swace net als de Corolla 1.8 Hybrid wat kilo's heeft ingeleverd.

Verder weten we dat de Suzuki Swace - inderdaad, net als de Corolla eerder - een systeem krijgt dat waarschuwt als het portier wordt geopend terwijl een voertuig of fietser van achteren nadert. Suzuki voegt verder chromen accenten toe aan de achterbumper van de Swace.

De verbeterde Suzuki Swace is er net als voorheen als Select en als Style. Beide uitvoeringen worden wel bijna €3.491 duurder, zo'n tien procent dus. De fiscale prijs van de Suzuki Swace bedraagt €34.940, die van de Style €36.940. Tellen we daar de kosten rijklaarmaken bij op die tot voor kort €855 bedroegen, dan komen we uit op prijzen van €35.795 voor de Select en €37.795 voor de Style. We verwachten dat Suzuki de vernieuwde Swace en de bijbehorende prijzen spoedig zelf ook vrijgeeft. Dan hebben we eveneens alle details én beeldmateriaal van de gewijzigde hybride stationwagon.