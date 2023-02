Suzuki Swace vernieuwd: voor de vorm

AutoWeek kon je onlangs al vertellen dat de Suzuki Swace van 122 pk naar 140 pk gaat. Verder konden we je de prijzen vertellen. Vandaag heeft Suzuki zélf een licht geworpen op de vernieuwde Swace en dus kunnen we je hem nu ook laten zien.

In tegenstelling tot de Toyota Corolla Touring Sports waarop de Suzuki Swace is gebaseerd, is Suzuki's stationwagon met maar één aandrijflijn verkrijgbaar. Tot op heden was dat de bekende 122 pk sterke hybride aandrijflijn met een 1.8 die je van Toyota kent. Bij Toyota werd die aandrijflijn grondig vernieuwd. Er kwam een andere accu én een krachtigere elektromotor, met als gevolg dat het vermogen toenam van 122 pk naar 140 pk. Onlangs kon AutoWeek je al vertellen dat de Suzuki Swace eveneens die herziene hybride aandrijflijn krijgt én wat de gewijzigde hybride stationwagon moet kosten. Nu heeft Suzuki zelf de ins- en outs van de vernieuwde Swace uit de doeken gedaan. Wat blijkt? We hadden het bij het juiste eind.

Toch schenken we wederom aandacht aan de vernieuwde Suzuki Swace. Het uiterlijk is eveneens opgefrist en nu kunnen we je laten zien hoe hij er precies uitziet. De Swace heeft vanaf de Style led-achterlichten en in de achterbumper zitten voortaan chroomkleurige sierdelen. Verder is de uitrusting verbeterd. De €35.795 kostende Suzuki Swace Select heeft voortaan een nieuw 8-inch infotainmentscherm en achter het stuur zit een 7-inch digitaal instrumentarium. Het aantal usb -c laadpunten is uitgebreid naar vier stuks. Blind Spot Monitor, standaard op de Style, is uitgebreid met Safe Exit Assis. De iets completere Style-uitvoering kost €37.795.

Hier lees je meer over de vernieuwde Suzuki Swace.