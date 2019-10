Toyota RAV4 in andere vorm naar China

De Chinese automarkt is een intrigerende. De vele joint ventures zorgen voor een wirwar aan modellen en dat resulteert onder meer in twee varianten van de huidige RAV4.

Toyota stelde de vijfde generatie van de RAV4 begin 2018 voor in de Verenigde Staten en eind 2018 werden de Nederlandse orderboeken geopend. In China moet Toyota het nog eventjes met de vorige RAV4 doen, maar later deze maand wordt ook de hier bekende actuele generatie aldaar op de markt gebracht. Tot zover weinig opmerkelijks, maar nu komt het. Er komt namelijk een RAV4 naast, zo blijkt uit deze in China opgedoken afbeeldingen.

De RAV4 die Toyota later deze maand in China presenteert, is zoals gezegd nagenoeg identiek aan de Noord-Amerikaanse en Europese variant. Die auto zal worden verkocht door de joint venture FAW-Toyota. Daarnaast heeft Toyota in China een joint venture met GAC Auto: GAC-Toyota. Ook dat samenwerkingsverband gaat de nieuwe RAV4 in China bouwen, al krijgt die auto een andere naam én een ander uiterlijk (foto 2 en 3).

GAC-Toyota noemt zijn nieuwkomer Wildlander, maar in feite is het niets meer dan de hier bekende RAV4 met een aangepaste neus en een andere bilpartij. De neus heeft niet alleen een nieuwe bumper, maar ook compleet andere koplampen, die platter en minder puntig ogen dan die van de internationale RAV4. Aan de achterzijde nemen we eveneens de nodige verschillen waar. Hoewel de opzet van het ontwerp niet is veranderd, is de invulling ervan dat wel. De Wildlander heeft een andere achterbumper en een compleet nieuwe achterklep, waarop minder scherp getekende verlichting een plek krijgt.

De RAV4 is niet de enige auto die in China in afwijkende vorm aan de man wordt gebracht. Zo is de Chinese Tucson anders dan de internationale variant en dat gaat ook op voor de Santa Fe. Een directe concurrent van de RAV4, de Honda CR-V, kent in China een tweede variant die Breeze heet. Ook die auto wijkt aan zowel voor- als achterzijde af van de hier bekende variant.