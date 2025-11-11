Dit is het broertje van de elektrische Toyota bZ3X

Toyota levert ver buiten Europa diverse modellen die we in Nederland helemaal niet kennen. Een daarvan is de elektrische Toyota bZ3X. Die heeft nu een (ook) plug-in hybride neefje!

In China levert Toyota een handjevol elektrische modellen die je in Europa en dus ook in Nederland niet kunt kopen. We noemen de bZ3, bZ5 (voorheen bZ3C), bZ7 en bZ3X. De bZ3 en bZ5 zijn ontwikkeld door Toyota's joint venture FAW Toyota en BYD, de grote en fonkelnieuwe bZ7 door samenwerkingsverband GAC Auto. Ook de Toyota bZ3X komt uit de koker van GAC Auto en heeft zelfs een zustermodel van GAC: de Aion V. Die Aion V is net als de bZ3X altijd elektrisch en komt wél naar Europa. Nu voegt zich een nieuwe telg bij de bZ3X-familie: de GAC Aion i60.

Dat de GAC Aion i60 gerelateerd is aan de Toyota bZ3X (foto's 8 t/m 10) en Aion V (foto's 11 t/m 13) is evident. Kijk maar eens naar de raampartij, de portieren en het interieur. De Aion i60 verschilt echter op belangrijk vlak van zijn twee zustermodellen. Hij is er behalve als EV namelijk ook als plug-in hybride, al omschrijven zijn scheppers hem als een EV met range extender. De Aion i60 plug-in heeft een 29 kWh LFP-accu van CATL en heeft een 245 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Een turboloze en zo'n 100 pk sterke 1.5 benzinemotor is van de partij om de accu waar nodig bij te laden.

Relevant voor Nederland? Zeker niet, maar het biedt wel een interessant inkijkje in de voor ons Europeanen onoverzichtelijke Chinese automarkt. Zou jij de Toyota bZ3X wel in Nederland willen zien? Waarom wel, of waarom niet?