In detail: nieuwe Kia Niro

Kia geeft meer informatie vrij over de splinternieuwe Niro. We weten nu onder meer hoe groot de auto is én hebben de technische specificaties van de Kia Niro Hybrid te pakken.

De Kia Niro is al twee jaar op rij de best verkochte personenauto van Nederland. De nieuwe Niro die in november 2021 werd onthuld, is voor de Nederlandse Kia-importeur dan ook een bijzonder belangrijk model. Vooral dankzij zijn eigenwijze vormgeving viel er tijdens het debuut van de nieuwe Niro al genoeg over de auto te vertellen, maar technische specificaties hield het merk nog even onder de pet. Nu hebben we meer informatie over Kia's potentiële nieuwe bestseller te pakken.

Allereerst zijn nu de maten bekend. De nieuwe Kia Niro groeit bij zijn generatiewissel aan alle kanten en is met zijn lengte van 4,42 bijna 7 centimeter langer dan de Niro die je nu nog bij de dealers aantreft. De tweede generatie Niro is daarnaast twee centimeter breder en één centimeter hoger dan zijn voorganger. Ook de wielbasis neemt toe, en wel met twee centimeter tot 2,72 meter. Die toegenomen buitenmaten hebben ook een gunstige uitwerking op de bagageruimte van de Niro. De Niro Hybrid slokt 451 liter op, 15 liter meer dan het huidige model. Wat de Niro Plug-in Hybrid en elektrische e-Niro kunnen verstouwen is nog niet bekend. De bagageruimte van de huidige Niro Plug-in Hybrid is met een inhoud van 324 liter ruim 100 liter kleiner dan die van zijn Hybrid-broertje. De e-Niro slokt daarentegen achterin net zoveel op als de nieuwe Niro Hybrid.

Hybride

De aandrijflijn van de nieuwe Kia Niro Hybrid zorgt voor weinig verrassingen. Die lijkt namelijk gelijk aan de hardware die je in de huidige Niro met hybride aandrijflijn vindt. Kia spreekt namelijk weer over de aanwezigheid van een hybride aandrijflijn met een gecombineerd vermogen van 141 pk. De verbrandingsmotor is opnieuw een 105 pk en 144 Nm sterke 1.6 GDi-benzinemotor. De elektrokrachtbron levert 44 pk. Kia knoopt de aandrijflijn aan een zestraps automaat met dubbele koppeling, evenals de uitgaande Niro Hybrid.

Interieur en veiligheid

Dan het interieur. Het infotainmentscherm is meet 10,25 inch en de Niro is straks leverbaar met sfeerverlichting met 74 instelbare kleuren. Kia monteert ook een 10-inch head-up display in de compacte cross-over. Aan actieve en passieve veiligheidssystemen is in de nieuwe Niro geen gebrek. Kia maakt niet alleen melding van systemen zoals Forward Collision-Avoidance Assist, maar noemt ook een intelligente automatische snelheidsbegrenzing, een autonome parkeerfunctie waarbij je niet eens in de auto hoeft te zitten en dankzij een verzameling systemen zoals Smart Cruise Control, Lane Keeping Assist en Lane Following Assist kan de Niro ook op de snelweg semi-autonoom rijden (Highway Driving Assist).

De nieuwe Kia Niro komt niet alleen als Hybrid op de markt, maar is net als het huidige model ook als Niro Plug-in Hybrid en als elektrische e-Niro verkrijgbaar. Technische gegevens van die motorversies geeft Kia later vrij. De nieuwe Niro komt medio 2022 naar Nederland. Prijzen volgen in aanloop naar de marktintroductie.

