Prijzen Hyundai Bayon bekend

Hyundai presenteerde eerder dit jaar de Bayon. Een compacte cross-over die zijn plek in het aanbod vindt naast de auto waar hij zijn basis mee deelt: nieuwe i20. De excentriek gelijnde 4,18 meter lange Bayon is vanaf nu te bestellen en de prijslijst begint bij €21.695 voor de Bayon met een 100 pk sterke mild-hybride 1.0 T-GDI, die altijd gekoppeld is aan een handgeschakelde iMT-zesbak. Dit is een versnellingsbak die automatisch loskoppelt bij gas los. Met die aandrijflijn snelt de Bayon met stevig poken in 10,7 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid ligt op 183 km/h.

Een trede hoger in het aanbod staat de 120 pk sterke 1.0 T-GDI, eveneens een mild-hybride krachtbron. Die heb je vanaf €25.795. Wie daarvoor kiest, heeft altijd de zeventraps DCT-automaat aan boord. Daarmee is de Bayon iets sneller: 0-100 km/h is in 10,4 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 185 km/h. Ook zit de Bayon met die krachtbron standaard wat beter in zijn spullen, want de i-Motion-uitvoering van de instapversie slaat Hyundai in dat geval over en het begint direct bij de Comfort.

Uitvoeringen

Standaard beschikt de Hyundai Bayon over zaken als cruisecontrol, bluetooth-connectiviteit, een DAB+-radio, noodremassistent, vermoedheidsherkenning, een actieve rijbaanassistent en grootlichtassistent. Bij de Comfort-uitvoering krijg je zaken als 16-inch lichtmetalen wielen, het 8-inch infotainmentscherm met ondersteuning voor Android Auto en Apple Carplay, een 10,25-inch digitaal instrumentarium. elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones. De Comfort Smart doet er met een 10,25-inch infotainmentscherm en navigatie een schepje bovenop.

De topuitvoering is de toepasselijk genaamde Premium. De Bayon heeft in dat geval ook zaken als automatische airconditioning, een Bose-geluidssysteem, keyless entry, privacy glass, stoelverwarming vóór en stuurwielverwarming. Ook heb je dan assistentiesystemen als een autonome rijbaanassistent, Parking Collision Avoidance en Blind Spot Collision Avoidance aan boord. Wie kiest voor de Premium Sky-uitvoering, krijgt er ook nog een schuif-/kanteldak bij.

Prijslijst

Transmissie Uitvoering Prijs Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk) Handgeschakeld i-Motion € 21.695 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk) Handgeschakeld Comfort € 23.695 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk) Handgeschakeld Comfort Smart € 24.695 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk) Handgeschakeld Premium € 26.695 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk) Handgeschakeld Premium Sky € 27.885 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (120 pk) Automaat Comfort € 25.795 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (120 pk) Automaat Comfort Smart € 26.795 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (120 pk) Automaat Premium € 28.795 Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (120 pk) Automaat Premium Sky € 29.985

Benieuwd hoe onze eerste indruk van de Hyundai Bayon is? We konden er onlangs al even mee op pad. Hoe dat beviel, lees je hier.