Hyundai Kona Electric vernieuwd

Hyundai heeft de Kona Electric vernieuwd. De elektrische cross-over is designtechnisch helemaal in lijn gebracht met de eerder al gefacelifte niet-elektrische versies van de Kona. De opgefriste Kona Electric staat vanaf de zomer van volgend jaar bij de Nederlandse dealers.

Highlights nieuwe Hyundai Kona Electric:

Nieuw front én vernieuwde achterkant

Geen technische wijzigingen

Nieuwe veiligheidssystemen

Vanaf zomer 2021 in Nederland

Hyundai gaf de in 2017 gepresenteerde Kona begin september een ingrijpende facelift. Het vooral op optisch vlak grondig vernieuwde model gaat voortaan met een nog excentrieker uiterlijk door het leven. Hyundai hield één zeer belangrijke versie nog even onder de pet: de Kona Electric. Nu heeft het merk ook de opgefriste elektrische Kona aan een verjongingskuur geholpen.

Hoewel Hyundai de Kona Electric op dezelfde manier facelift als de reguliere versies van de Kona, lijken de verschillen tussen de vernieuwde Kona Electric en het model van voor de facelift wellicht minder groot. Dat komt doordat de Kona Electric altijd al van die versies afwijkend front zonder grote open grille had. Ook bij de Kona Electric verhuist het Hyundai-logo op de snuit een stuk omhoog, maar omdat het logo voorheen al hoger zat dan dat van de reguliere Kona's, lijkt het verschil minder groot. De Kona Electric krijgt dezelfde vernieuwde verlichting met nieuwe platte led-dagrijverlichting en een verdieping eronder de daadwerkelijke koplampen. Ook is de voorbumper van de Kona vernieuwd. Het open deel ervan groeit in zowel breedte als hoogte een maatje. Ook achterop zien we een nieuwe bumper en aangepaste ledverlichting. De nieuwe bumpers maken de Kona Electric 4 centimeter lnger dan voorheen

Actieradius

Dan misschien een belangrijkere vraag: krijgt de Kona Electric een grotere range? Het antwoord op die vraag is 'nee', maar dat is geen ramp. De Kona Electric had namelijk al een zeer acceptabele elektrische actieradius. Opnieuw is er een Kona Electric met een 64 kWh groot accupakket en een 204 pk sterke elektromotor. Deze versie heeft een elektrische reikwijdte van 484 kilometer en sprint in 7,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Daaronder staat de goedkopere Hyundai Kona Electric met een 64 kWh groot accupakket. Die basis-Kona heeft een elektrisch bereik van 305 kilometer. De actieradius van die versie werd begin dit jaar al vergroot, de range lag namelijk eerder op 289 kilometer. Deze varint is met zijn 136 pk sterke elektromotor ook minder potent, al is een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h nog altijd prima

De Kona Electric kan standaard met een laadvermogen van 11 kW opgeladen worden. Aan een snellader is de Kona Electric in iets meer dan 45 minuten tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen met stroom. Natuurlijk kan je de Kona Electric ook thuis via het stopcontact opladen.

Interieur

Ook het binnenste wordt vernieuwd, al zijn de aanpassingen hier niet zo groot. Hyundai zegt betere materialen toe te passen en de Kona Electric krijgt nieuwe ventilatieroosters. Daarnaast wordt de spraakherkenning uitgebreid, vanaf heden kun je tegen de Kona praten om zaken als de stuurwielverwarming te activeren. Interessanter is het infotainmentscherm met een diameter van 10,25 inch. De fysieke knoppen om door het systeem te navigeren blijven, maar verhuizen van de zijkanten van het scherm naar de onderzijde ervan. Standaard is het scherm niet, wie er niet voor bijbetaalt krijgt een DAB-radio met 8-inch display, dat één inch groter is dan dat van de vorige basisradio. Achter het stuur zien we een nieuw 10,25-inch groot digitaal instrumentarium.

Veiligheidsystemen

De Kona Electric krijgt nieuwe veiligheidssystemen. Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) zijn intrede. Dit systeem geeft een waarschuwing als de bestuurder niet adequaat reageert als de voorligger gaat rijden. Ook nieuw is Lane Following Assist (LFA) dat de Kona netjes in het midden van de rijstrook houdt. De reeds bestaande veiligheidssystemen zijn volgens de Koreanen aangescherpt. Zo signaleert Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) optioneel ook fietsers. Daarnaast krijgt de Kona Electric over Rear Seat Alert (RSA), dat waarschuwt als er nog iets of iemand op de achterbank zit als de bestuurder de auto verlaat. Safe Exit Warning (SEW) moet voorkomen dat passagiers uitstappen als er bijvoorbeeld een auto aankomt. De Kona Electric had al systemen als een actieve rijbaanassistent en cruise control met Stop & Go-functie.

De vernieuwde Hyundai Kona Electric staat vanaf de zomer van volgend jaar bij de Nederlandse dealers. Prijzen van de nieuwe Kona Electric zijn er dan ook nog niet.