Dit is de nieuwe Ford Edge

Maak kennis met de compleet nieuwe Ford Edge. De nieuwe Ford Edge is aanzienlijk groter dan zijn directe voorganger en zelfs groter dan de verlengde versie van de vorige Edge, de Edge Plus. Dit is de Ford Edge L, een nieuwe SUV die is vormgegeven volgens Fords meest recente designtaal.

De Ford Edge nam in 2019 na een avontuur van slechts vier jaar afscheid van de Nederlandse markt. De SUV stond vanaf januari 2016 bij de dealers en werd er in maart 2019 afgelost door een gefacelifte versie. Die vernieuwde Edge is op het Nederlandse wegennet nóg zeldzamer dan het origineel, al in augustus van hetzelfde jaar werd de vernieuwde Edge namelijk al uit het leveringsgamma van Ford geschrapt. Elders in de wereld mag de Edge het langer uitzingen. Zo is hij in de Verenigde Staten gewoon nog te koop en werd hij tot voor kort ook in China nog geleverd. In China staat hij enkel nog als Edge Plus op de lijst, een versie van de Edge met drie zitplaatsen die met zijn 4,88 meter zo'n 10 centimeter langer is dan het origineel, maar die wel zijn wielbasis van 2,85 meter deelt met de hier bekende Edge. Die Edge Plus blijft voorlopig nog leverbaar, maar krijgt deze Ford Edge L naast zich.

De Ford Edge L is exact 5 meter lang, 1,96 breed en 1,77 meter hoog. Daarmee is hij dus nog 12 centimeter groter dan de verlengde versie van de oude Edge. De beduidend hoger in de markt gepositioneerde Explorer is met 5,05 meter slechts marginaal groter. De wielbasis van de Edge L bedraagt 2,95 meter. Dat betekent dat de afstand tussen de voor- en achteras 10 centimeter groter is dan van de vorige Edge. Maar Ford heeft nog een heel stel andere SUV's waar de Edge L relatief dicht bij in de buurt zit. De door joint-venture Changan Ford ontwikkelde Edge L heeft auto's als de hier onbekende Territory, de Equator Sport (4,63 meter), de hier Kuga geheten Escape en de Equator zonder Sport-toevoeging die zo'n 4,9 meter lang is onder zich. Dat de Edge L zou komen, is vast geen verrassing. AutoWeek kon je de auto in augustus vorig jaar al laten zien.

Het uiterlijk van de Edge L is netjes in lijn met dat van auto's als de Mondeo, Evos en het genoemde Equator-duo. Ook het interieur van de nieuwe SUV van Ford vertoont gelijkenissen met dat van de Mondeo en Evos. Centraal op het dashboard staat een maar liefst 27 inch groot display naast het digitale instrumentarium. De Edge L heeft drie zitrijen een biedt plek aan zeven inzittenden. De auto komt in China beschikbaar met een 252 pk sterke 2.0 Ecoboost viercilinder, maar krijgt ook een 275 pk sterke hybride variant.

Naar Europa komt deze Ford Edge L zeer waarschijnlijk niet. Wél brengt Ford spoedig een nieuwe SUV op de markt in Europa. Een volledig elektrische zelfs. Die officieel nog naamloze nieuwkomer deelt staat op het MEB-platform van de Volkswagen Group en is één van de twee MEB-SUV's die Ford hier gaat leveren.