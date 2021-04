Ford Evos gepresenteerd als mogelijke Mondeo-opvolger

Ford trekt in Sjanghai het doek van de Evos, een nieuwe cross-over met een sterk aflopende daklijn. De Evos is vooralsnog alleen voor de Chinese markt bestemd, maar zou op termijn in Europa zomaar eens de Mondeo kunnen opvolgen.

Traditionele D-segmenters hebben het lastig. De consument lijkt liever in een hoogpotige SUV te stappen en dat heeft Citroën ertoe bewogen om van de nieuwe C5 de meer cross-over achtige C5 X te maken. De Ford Mondeo wordt in maart volgend jaar van de Europese markt gehaald en ook die auto lijkt een hoger op de poten staande en met SUV-elementen doorspekte opvolger te krijgen. In China presenteert Ford de Evos, een C5 X-achtige cross-over voor in het D-segment.

De Ford Evos is de eerste auto van de Amerikanen die volgens de 'Progressive Energy in Strength'-designfilosofie is getekend. De Evos, waarvoor Ford de naam van een gelikt gelijnd studiemodel uit 2011 afstoft, houdt het midden tussen een grote liftback, een coupé en een SUV. Volgens de producent is de Evos voor het grootste deel in China en specifiek voor de Chinese markt ontwikkeld, maar het is goed mogelijk dat deze auto op termijn ook in Europa de Mondeo opvolgt. Hij is in camouflagetrim al eens op Europese bodem opgedoken. Over plannen om de door Changan Ford te bouwen Evos naar Europa te halen, houdt Ford de lippen vooralsnog stijf op elkaar. De Evos heeft een Ford-snuitje met hoog boven de grille geplaatste koplampen. De in China gefacelifte Focus en Escort kreeg eerder al soortgelijke kijkers. De Evos heeft een sterk oplopende schouderlijn, een dito aflopende daklijn en achterlichten die de gehele breedte van de achterkant beslaan. Centraal op de bips lezen we in koeienletters de modelnaam. Nog een fraai detail: Ford geeft de Evos verzonken handgrepen.

De Evos heeft niet alleen een opvallend exterieur, ook van het binnenste heeft Ford werk gemaakt. Het dashboard is namelijk opgebouwd uit een 1,1 meter breed paneel waarin een 12,3 inch metend digitaal instrumentarium en een maar liefst 27 inch breed 4K-touchscreen zijn geplaatst. Dat enorme tweede display fungeert als infotainmentscherm en eindigt vlak voor de neus van de bijrijder. Via OTA-updates (Over the Air) is het systeem actueel te houden. Het infotainmentsysteem draait op software van het Chinese Baidu, compleet met een 'digitale assistent' waar je tegen kunt babbelen. In Europa gaat Ford juist besturingssystemen van Google gebruiken. Technische specificaties van de Evos zijn er nog niet en dus moeten we niet alleen gissen naar de aandrijflijn, maar ook naar de exacte afmetingen van de auto.

De Evos komt in China niet alleen via de reguliere kanalen op de markt, ook moet je een soort abonnement op de Evos kunnen afsluiten. Ford pompt de Evos vol met slimme soft- en hardware dat BlueCruise heet, een systeem waarmee je semi-autonoom (niveau 2) moet kunnen rondrijden.