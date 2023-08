Ook de allereerste Ford Explorer kwam al naar Europa

‘Ford Explorer’ is in Europa weliswaar een enigszins bekende naam, maar de auto zelf speelt hier tot nu toe een rol in de marge. Dat is niet gek, want de Explorer is vanaf het allereerste begin nadrukkelijk voor de Amerikaanse markt bedoeld. Lange tijd waren Ford Europa en Ford Amerika strikt gescheiden, waarbij de Amerikaanse tak als ‘Ford USA’ vaak apart op de Nederlandse prijslijsten werd vermeld. Ford is echter van plan om zijn Amerikaanse afkomst een grotere rol te laten spelen in Europa. Amerikaanse modellen als de (plug-inhybride) Explorer, Bronco en Mustang worden hier weer gevoerd, gewoon via de importeur die ook verantwoordelijk is voor Puma’s, Focussen en Kuga’s. De elektrische Explorer wordt door Ford ook naar voren geschoven als een manier om ‘Amerikaanser’ te worden, maar eigenlijk is dat een beetje misplaatst. Het nieuwe model heeft namelijk behalve wat uiterlijkheden niets met Amerika of Amerikaanse Explorers van doen. Het is een geheel eigen, op Volkswagens MEB-platform gebaseerde EV, die in Noord-Amerika niet eens zal worden gevoerd.

Bronco II-opvolger

De komst van een nieuw, op Europa gericht model met de naam ‘Explorer’ is evengoed een uitstekende aanleiding om eens een blik op de historie van deze modelfamilie te werpen. Die historie begint in 1990, als de eerste Explorer verschijnt als opvolger van de Bronco II. Die Bronco II werd op zijn beurt in 1983 gelanceerd als het kleine broertje van de reguliere Bronco. Waar die auto kan worden gezien als het (driedeurs) SUV-broertje van de Ford F-series (F-150), is de Bronco II een Ford Ranger zonder laadbak. Een Amerikaanse Ranger, uiteraard, die om het bovenstaande verhaal te onderstrepen helemaal niets te maken heeft met de Ford Ranger die in 1998 in Europa op de prijslijsten verscheen.

Ook de eerste Explorer is gebaseerd op de Ford Ranger. Om een beter antwoord te hebben op de immens populaire Jeep Cherokee van de XJ-generatie, is de Ford Explorer er vanaf 1990 als driedeurs én als vijfdeurs. Dat is een groot verschil met de uitsluitend als driedeurs leverbare Bronco II en maakt hem ineens geschikt als gezinsauto. Deze generatie SUV’s markeert daarmee in Noord-Amerika het begin van de trend waarin steeds meer gezinnen de stationwagen en later ook de ‘minivan’ links laten liggen voor een SUV, al zou het nog wel even duren voordat dat écht populair werd. Aanvankelijk ging het vooral om de meer avontuurlijke gezinnen, als we Ford mogen geloven, want de folderplaatjes zijn door de jaren heen bezaaid met Kayaks, speedboten en andere ‘outdoor-accessoires’.

Niet subtiel

Die allereerste Explorer hield het in feite vol tot 2002, want de in 1995 gelanceerde tweede generatie was eigenlijk weinig meer dan een heftig vernieuwde versie van het origineel. Beide auto’s zijn in technisch opzicht nog echte terreinwagens, met een ladderchassis, een in lengterichting geplaatste zes- of achtcilinder en optioneel natuurlijk ook vierwielaandrijving.

Europese versies komen we al kort na de lancering van de eerste Explorer tegen in folders en autoboeken. Onder leiding van onder meer het Nederlandse Hessing worden de auto’s aangepast aan de hier geldende eisen, al gaat dat niet al te subtiel. De uitvoeringen voor de ‘oude wereld’ hebben doorgaans wat minder chroom en krijgen hun grote Europese kentekenplaat aanvankelijk links op de klep geschroefd. De bumper-uitsparing voor een Amerikaanse plaat blijft daarbij gewoon leeg achter. Oranje richtingaanwijzers eindigen aanvankelijk in de behuizing voor het achteruitrijlicht, die net als het in Europa verplichte mistachterlicht zonder veel oog voor detail in de bumper wordt geschroefd. Klaar! Later houdt Ford kennelijk meer rekening met ‘de rest van de wereld’, want vanaf 1998 krijgen alle Explorers een grote kentekenplaatuitsparing en oranje knipperlichten. Alle Explorers, behalve de derde carrosserievariant die in 2000 verschijnt. Die Explorer Sport Trac is een vijfdeurs pick-up met een opvallend korte bak, waarmee de cirkel met de Ranger-basis eigenlijk weer rond is. In Europa zien we de Sport Trac alleen via de grijze import, en dan nog heel sporadisch.

Weg met de driedeurs

De derde generatie van de Explorer verschijnt in 2002. Hoewel het nog altijd een traditionele body-on-frame-SUV is, dus met een ladderchassis, gaat het nu wel om een compleet nieuwe auto. De driedeurs versie verdwijnt wegens een gebrek aan vraag uit het gamma en met een wat gegroeide koets en grotere wielbasis is de Explorer beter dan ooit toegespitst op zijn rol als gezinsauto. De beschikbaarheid van een derde zitrij, voor een totaal van zeven zitplaatsen, onderstreept dat.

Van ladderchassis naar zelfdragend

De vierde generatie, vanaf 2006, leunt nog sterk op zijn voorganger, maar vanaf 2010 wordt alles anders. De Explorer wordt voor het eerst een auto met een zelfdragende carrosserie, krijgt dwarsgeplaatste motoren en wordt in basis dus ook een voorwielaandrijver. Ruimer, praktischer en beter rijdend, dus, maar wellicht ook iets minder stoer.

Deze editie van de Explorer zien we in Europa alleen via de grijze import, maar toch komt hij je misschien bekend voor. Zoals ook eerdere Explorers altijd in setjes van twee leken te komen, is de huidige zesde generatie designtechnisch duidelijk een evolutie van zijn voorganger. Dankzij een plug-in hybride aandrijflijn zag Ford er in 2019 weer heil in om de Explorer weer hier te gaan voeren. Evengoed speelt hij een rol in de marge, met enkele tientallen tot maximaal 158 exemplaren (2022) per jaar. Voor Europa is de huidige Explorer dan ook wel érg groot, terwijl hij in de VS als een uiterst gemiddelde ‘cross-over’ wordt gezien. Wat de oplossing is, moge duidelijk zijn: die nieuwe, volledig elektrische Explorer.

Die is meer dan een halve meter korter dan zijn grote voorbeeld, maar deelt met de verticale achterlichten, opvallende C-stijl en stoere neus wel duidelijk designkenmerken met de grote Explorer. Die Explorer PHEV zal op termijn van de Europese prijslijsten verdwijnen en daarmee wordt het Europese gamma met de komst van de elektrische Explorer feitelijk niet Amerikaanser, maar juist minder Amerikaans. Tegelijkertijd maken we voor het eerst kennis met een Explorer die op papier alles in huis heeft om hier écht populair te worden, en daar gaat het Ford uiteraard om.