Ford Explorer ST met achterwielaandrijving

Gek nieuws van Ford. Het merk komt in de Verenigde Staten met een achterwielaangedreven Explorer ST. De Explorer ST is van zichzelf al een bijzonder model, maar een achterwielaangedreven versie maakt de sportieve SUV nog een tandje eigenwijzer.

Ford biedt de Explorer in Nederland alleen als plug-in hybride aan. Ook wat uitvoeringen betreft heb je weinig te kiezen. Altijd is de Explorer uitgedost als ST-Line. In de Verenigde Staten levert Ford ook een andere aandrijflijnen in de SUV, waaronder een 305 pk sterke 2.3 viercilinder turbomotor. Dat is direct de versie die de Amerikaanse klant straks ook als ST-Line kan bestellen. Interessanter is echter het geintje dat Ford met de Explorer ST uithaalt.

De begin 2019 gepresenteerde Explorer ST is een dankzij een geblazen 3.0 V6 406 pk en 563 Nm sterke 'sportieve' variant van de ruim 2 ton wegende Explorer. Die altijd met een tientraps automaat uitgeruste sportiefste Explorer had altijd vierwielaandrijving, maar Ford brengt nu ook een achterwielaangedreven Explorer ST naar de Amerikaanse markt. Die versie heeft dezelfde 3.0 V6 en dezelfde versnellingsbak, maar is net als de Explorer met 2.3 viercilinder een achterwielaandrijver. Hoe rap de achterwielaangedreven Explorer ST is, meldt Ford niet. Ongetwijfeld is deze versie een stuk goedkoper dan de reeds bestaande vierwielaangedreven variant en daar is het Ford ongetwijfeld om te doen.

Hoewel de Explorer ST niet in Nederland geleverd wordt of geleverd gaat worden, hoeven de pk-fanaten daar niet al te rouwig om te zijn. De plug-in hybride Explorer is met zijn systeemvermogen van 457 pk namelijk fors krachtiger.