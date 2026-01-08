Ga naar de inhoud
Dit is de elektrische super-SUV van Ceer, het nieuwe merk uit Saoedi-Arabië

Machtige taartpunt

Spyshots Ceer
Lars Krijgsman

Zelden komt er een auto voorbij die we kunnen omschrijven als een machtige taartpunt. Vandaag lukt dat wel. Dit zijn de eerste foto's van een opmerkelijk vormgegeven en ongetwijfeld buitenissig sterke elektrische SUV van een fonkelnieuw merk uit Saoedi-Arabië: Ceer.

Ruim drie jaar geleden kregen we voor het eerst lucht van het nieuwe automerk Ceer. Ceer is uit de grond gestampt door het Saoedische investeringsfonds PIF en het Taiwanese Foxconn. Het kersverse merk heeft inmiddels een waslijst aan grote bedrijven en toeleveranciers aangehaakt, waaronder Siemens, Sabelt en Rimac Technology. Rimac - bekend van de heftige Nevera - gaat onder meer elektrische aandrijflijnen leveren voor de topmodellen van Ceer. Een van die topmodellen zien we nu voor het eerst in testkostuum en is direct een heel bijzondere.

Uiteraard is ook de eerste auto van Ceer een SUV, maar het is er niet zomaar een. Het officieel nog naamloze gevaarte heeft een opmerkelijk driehoekig silhouet. Het dak loopt uiterst geleidelijk over in de voorruit en voorklep, de achterzijde is opmerkelijk hoekig vormgegeven en duikt zelfs optisch naar binnen toe. Ook interessant zijn de hoge neus, de tot ver daarin doorlopende voorruit en de ogenschijnlijk platte raampartij. Alsof dat allemaal nog niet opzienbarend genoeg is, geeft Ceer de SUV een set gigantische vleugeldeuren.

De elektrische hardware van Rimac is in auto's als de Nevera en Pininfarina Battista goed voor ruim 1.900 pk. Als ook deze Ceer over een dergelijk vermogen komt te beschikken, belooft het een heel heftige taartpunt te worden. In de beste zin van het woord.

Elektrische Auto

