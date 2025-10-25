De Budgetbrigade 2025 ligt al weer even achter ons, inmiddels hebben de auto's de AutoWeek-stal verlaten. Vorige week kon je lezen hoe het de Mercedes-Benz CLK van Frank vergaat, nu is het de beurt aan de Renault Twingo van Joyce en de Citroën XM van Michiel.

De Renault Twingo waarmee Joy haar BB-debuut beleefde, won de strijd weliswaar niet, het was technisch gezien wel de beste auto. Joy kocht hem van iemand die de Twingo van haar vader kreeg nadat ze haar rijbewijs had gehaald en de geschiedenis herhaalt zich, want de Twingo is opnieuw iemands eerste auto. Eerstejaarsstudent wiskunde Julian kreeg hem van zijn moeder cadeau voor zijn negentiende verjaardag, die bijna gelijk viel met het halen van zijn rijbewijs. Inmiddels toert Julian er vrolijk mee naar de universiteit en zijn basketbaltrainingen. Het zal je niet verbazen dat de auto wel eerst is ontkittied.

Citroën XM is gewild

Ook voor de Citroën XM van Michiel was veel belangstelling. We besloten hem te gunnen aan de 18-jarige David. “Ik heb het Citroën-virus sinds mijn derde te pakken”, begint hij zijn betoog. “Wat begon bij een oude verrotte Acadiane is uitgegroeid tot een kleine verzameling die ik in de lucht houd door zelf te sleutelen. Van lassen tot carburateurs reviseren. En dat is soms best een uitdaging, omdat ik iedere dag zo’n 160 kilometer van een klein dorpje aan de Belgische grens naar mijn studie in Den Haag en terug moet rijden. Ik houd eigenlijk van alle auto’s die roesten, stinken, lekken en kapotgaan. En Frans zijn, met name oude Citroëns. Een Citroën XM staat al heel lang op mijn verlanglijstje. Toevallig heeft deze ook nog eens mijn favoriete XM-kleur Bleu Mauritius.”

Rijdend restaureren

David heeft grote plannen met de BB-overwinnaar. “Ik wil haar rijdend restaureren, cosmetisch mooier en technisch beter maken, in originele staat. De koppeling vervangen wordt de eerste grote uitdaging, maar ik kijk er erg naar uit. Het zal voor mij een leerzame klus zijn. Daarnaast moeten er zo snel mogelijk gele koplampen in, het blijft tenslotte een Franse auto.”

David laat er geen gras over groeien. “Nadat ik de auto bij jullie in Amsterdam had opgehaald, heb ik naast de snelweg bij Schiphol meteen die gele lampen erin gezet.” Als we hem een paar dagen later weer spreken, heeft David al meer dan 800 probleemloze kilometers achter de kiezen. “Wat een geweldige auto is het toch! De radio zit inmiddels vast, ik heb wat lampjes gerepareerd en hem van binnen en van buiten een flinke poetsbeurt gegeven. Binnenkort begin ik aan de uitlaatpakking en de remmen. Daarna ga ik de dorpel lassen en de slechte veerbollen vervangen. De koppeling lijkt vooralsnog wel goed. Wellicht ga ik nog ‘moon discs’ op de wielen zetten om het ufo-gehalte van de XM nog wat op te krikken.”

Derde helft

Wat een prettige gedachte dat er nog jonge, enthousiaste zelfsleutelaars zijn zoals David, maar ook Yuri en Eva die de Mercedes-Benz CLK hebben gekregen. In de wetenschap dat de XM, de Twingo en de CLK de eerste én tweede helft van hun leven eigenlijk al achter de rug hadden - en misschien zelfs al de blessuretijd - kunnen ze bij hun nieuwe baasjes met frisse energie aan de derde helft beginnen.