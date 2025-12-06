Ga naar de inhoud
Auto's
Kenteken

Deze Suzuki Swift kan nog heel wat jaren mee - Liefhebber gezocht

opmerkelijk lage kilometerstand

Suzuki Swift Liefhebber

Goedkoop en betrouwbaar, twee kernwaarden van de Suzuki Swift. Dat die waarden niet inherent zijn aan een gebrek aan rijbeleving, dat bewijst deze te koop aangeboden Suzuki Swift 1.3 GS.

Recent kondigde Suzuki trots aan dat het wereldwijd 10 miljoen Swifts had verkocht, maar deze uit 1990 is daarbij niet meegeteld. Buiten Europa droeg de hatchback namelijk de verschillende namen, zoals: Cultus, Forsa of Khyber. De fabrikant is, toen de derde generatie Swift uitkwam in 2004, begonnen met tellen. 

Hier hebben we nog te maken met een Suzuki Swift van de tweede generatie. En niet zomaar één, deze draagt het label GS. Dat staat voor Grand Sport en betekent dat deze Suzuki er wat sneller uitziet dan de basisuitvoering. De sportiefste motoren zijn helaas gereserveerd voor de Swift GTI, dus moet de Swift GS het doen met een 1,3 liter-viercilinder. Via een handgeschakelde vijfbak gaat er 67 pk naar de voorwielen. Dat maakt deze Swift niet supersnel, maar ook zeker geen trage auto. Hij weegt immers maar 735 kg. Dat lage gewicht draagt ook bij aan het stuurplezier. 

De kilometerteller van de Japanner geeft een opmerkelijk lage stand aan: 21.268 km. Nu is het zo dat de teller maar uit vijf cijfers bestaat, dus bestaat de kans dat er al 100.000 km extra mee is gereden. Als dat zo is, dan valt dat er niet aan af te zien. Het interieur ziet er namelijk piekfijn uit. Misschien dat de sportstoelen, die voorzien zijn van een (destijds) hip printje, niet in de smaak vallen, maar verder valt er niks op aan te merken. Ook aan de buitenkant lijkt de Swift in concoursstaat. Zijn vorige Duitse eigenaar heeft goed op ‘m gepast. 

Suzuki Swift Liefhebber

De auto komt dus uit het buitenland en zal voorzien moeten worden van een Nederlands kenteken. Een klein gedoetje, maar de aanbieder zegt dit zonder meerprijs te kunnen regelen. Voor €2.999 heb je dan een auto waar je nog jaren mee vooruit kan. 

Signalement

Merk Suzuki
Model Swift 1.3 GS
Carrosserie 3-deurs, hatchback
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 9.949

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.298 cc
Maximaal vermogen 49 kW / 67 pk bij 6.000 tpm
Maximaal koppel 101 Nm bij 3.500 tpm
Inhoud brandstoftank 40 l
Lengte / breedte / hoogte 3.710 mm / 1.575 mm / 1.350 mm
Wielbasis 2.265 mm
Massa leeg 735 kg
Laadvermogen 485 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 800 kg / 367 kg
Banden155/70R13Prijzen
Topsnelheid 163 km/h
Suzuki Suzuki Swift Classic Cars Occasions Liefhebber gezocht

