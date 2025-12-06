In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Goedkoop en betrouwbaar, twee kernwaarden van de Suzuki Swift. Dat die waarden niet inherent zijn aan een gebrek aan rijbeleving, dat bewijst deze te koop aangeboden Suzuki Swift 1.3 GS.

Recent kondigde Suzuki trots aan dat het wereldwijd 10 miljoen Swifts had verkocht, maar deze uit 1990 is daarbij niet meegeteld. Buiten Europa droeg de hatchback namelijk de verschillende namen, zoals: Cultus, Forsa of Khyber. De fabrikant is, toen de derde generatie Swift uitkwam in 2004, begonnen met tellen.

Hier hebben we nog te maken met een Suzuki Swift van de tweede generatie. En niet zomaar één, deze draagt het label GS. Dat staat voor Grand Sport en betekent dat deze Suzuki er wat sneller uitziet dan de basisuitvoering. De sportiefste motoren zijn helaas gereserveerd voor de Swift GTI, dus moet de Swift GS het doen met een 1,3 liter-viercilinder. Via een handgeschakelde vijfbak gaat er 67 pk naar de voorwielen. Dat maakt deze Swift niet supersnel, maar ook zeker geen trage auto. Hij weegt immers maar 735 kg. Dat lage gewicht draagt ook bij aan het stuurplezier.

De kilometerteller van de Japanner geeft een opmerkelijk lage stand aan: 21.268 km. Nu is het zo dat de teller maar uit vijf cijfers bestaat, dus bestaat de kans dat er al 100.000 km extra mee is gereden. Als dat zo is, dan valt dat er niet aan af te zien. Het interieur ziet er namelijk piekfijn uit. Misschien dat de sportstoelen, die voorzien zijn van een (destijds) hip printje, niet in de smaak vallen, maar verder valt er niks op aan te merken. Ook aan de buitenkant lijkt de Swift in concoursstaat. Zijn vorige Duitse eigenaar heeft goed op ‘m gepast.

De auto komt dus uit het buitenland en zal voorzien moeten worden van een Nederlands kenteken. Een klein gedoetje, maar de aanbieder zegt dit zonder meerprijs te kunnen regelen. Voor €2.999 heb je dan een auto waar je nog jaren mee vooruit kan.