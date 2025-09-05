Suzuki meldt trots dat het van de Swift wereldwijd nu 10 miljoen exemplaren heeft verkocht. Een onvoorstelbaar aantal natuurlijk, maar eigenlijk zijn het er nog veel meer!

Duizend auto's zijn er een boel, tienduizend auto's is een moeilijk voor te stellen aantal en een miljoen stuks is helemaal ongrijpbaar. Laat staan 10 miljoen. Zoveel exemplaren zegt Suzuki wereldwijd van de Swift te hebben verkocht. Daarvoor verdienen de Japanners een pluim, maar het merk is nog veel te bescheiden. Want er zijn veel meer Suzuki's die Swift heten verkocht.

Onder de 10 miljoen exemplaren die Suzuki in totaal van de Swift heeft verkocht, telt het enkel de huidige generatie van de Swift en de drie daarvoor mee. Met andere woorden: Suzuki telt pas vanaf de in 2004 gepresenteerde generatie van de Swift, het model waarvan de basisvorm in de huidige Swift nog altijd aanwezig is. Wie een beetje bekend is in autoland, weet dat er ook vóór 2004 een Swift bestond. Dat heeft een reden. Pas vanaf het in 2004 gepresenteerde model was de Swift een zogenoemde 'wereldauto' die vrijwel overal ter wereld ook daadwerkelijk als Swift werd verkocht. De modellen die voor 2004 in Europa werden geleverd, beschouwt Suzuki niet als 'echte Swift'. En daarin heeft het merk groot gelijk.

Het in 1983 geïntroduceerde model dat wij Europeanen als eerste generatie Swift zien, heette in thuisland Japan 'Cultus.' Voor de Europese markt bedacht Suzuki 'Swift'. In onder meer de Verenigde Staten, Indonesië en Canada kende men het model als Forsa, in Pakistan weer als Khyber. Ook voor de opvolger van deze generatie Cultus koos Suzuki in Europa voor de modelnaam Swift. Kortom: de honderdduizenden, zo niet miljoenen exemplaren van de Cultus die in Europa tussen 1983 en 2004 als Swift zijn verkocht, rekent Suzuki niet bij de 10 miljoen stuks. Laatste weetje: van de 10 miljoen Swifts waar Suzuki over spreekt, is 14 procent in Europa verkocht. Zo'n 140.000 stuks dus.