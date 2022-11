Suzuki Swift GTI (1991) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Denk je aan rappe Japanse hatchbacks uit de jaren 80 en 90, dan denk je waarschijnlijk al snel aan Honda's met een VTEC-blok erin. Maar wist je dat ook Suzuki er wel wat van kon? De Suzuki Swift was (en is) van zichzelf al een lekker licht en relatief vlot ding, maar zeker met de GTI kon je voor opgetrokken wenkbrauwen bij de verkeerslichten zorgen. De tweede generatie kreeg de befaamde drielettercombinatie achter zijn naam om een weerwoord te bieden aan de Europese geijkte GTI's. Daarvoor rustte Suzuki de Swift uit met een flink opgewaardeerde versie van de 1.3 die je in de reguliere Swift ook kon krijgen. De 1.3 van de GTI stampte er dankzij onder meer andere nokkenassen, een ander inlaatspruitstuk en aangepaste injectie 101 pk uit, waar de reguliere 1.3 het slechts tot 67 pk schopte.

Op een gewicht van nog geen 800 kilo leidde dat vermogen natuurlijk tot lekker sportieve prestaties. 0 naar 100 km/h was in zo'n 8,5 seconde al achter de rug. Tegenwoordig verre van wereldschokkend, maar voor een Swift was dat echt vlot. Hij bewees echter vooral zijn meerwaarde in de bochten, met het kartachtige rijgedrag. De Swift GTI kreeg bovendien schijfremmen voor én achter om de boel fatsoenlijk te kunnen beteugelen. Met onder meer dikker bumperwerk, meegespoten bumpers, lichtmetalen wielen, verstralers en een subtiele dakspoiler had de Swift GTI ook uiterlijk nog net even wat extra. Sportstoelen? Aanwezig, net als een speciaal GTI-stuurtje en het meest uitgebreide instrumentarium dat je in een Swift van die generatie kon vinden.

Een mooi recept dus voor een hoop rijplezier, en toch is de Swift GTI een beetje in de vergetelheid geraakt. Niet in de laatste plaats omdat-ie aanzienlijk duurder was dan de andere Swiftjes en dat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan het feit dat er hier niet heel veel van verkocht zijn. Anno 2022 is het aanbod dan ook zeer beperkt. Sterker zelfs, voor zover wij het kunnen vinden is deze zwarte Swift GTI de enige die momenteel in ons land te koop is. Wellicht is dit dus een buitenkansje om er eentje te bemachtigen. Het zwarte lakje staat 'm goed, zeker zo op de witte wielen. Volgens de particuliere aanbieder het resultaat van een complete restauratie, nadat hij de auto drie jaar geleden uit Duitsland haalde als 'barnfind'. Geen origineel Nederlandse auto dus, maar wel eentje met volgens de huidige eigenaar de benodigde documentatie. Dat moet ook uitsluitsel geven over de keurige kilometerstand van 137.610 km.

Zoals gezegd moet de Swift krap €7.000 opleveren. Dat is voor een Swift bepaald niet mals, maar voor deze mogelijk wel een terechte vraagprijs.