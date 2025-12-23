In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Badge-engineering is van alle tijden. In de jaren 80 deden fabrikanten het ook al. Kijk maar naar deze Seat Marbella, die bijna identiek is aan de Fiat Panda.

Vroeger hadden Fiat en Seat nauwe banden. De band was zo nauw dat het Spaanse merk de Fiat Panda mocht verkopen onder de naam Seat Panda. De Seat Panda is overduidelijk gebaseerd op Fiats kleine auto, maar had iets andere voor- en achterkant. De Seat kreeg een andere grille en de koplampen zijn ook anders dan bij de Fiat. Aan de achterkant kun je de Marbella herkennen aan een afwijkende kofferklep.

De contractuele samenwerking tussen de twee merken duurde tot 1982, waarna Seat op eigen kracht verder moest. De autobouwer ging onder licentie door met het verkopen van de Panda, maar gaf het model wel een nieuwe naam: Marbella. In 1986 werd de Fiat Panda flink vernieuwd. Seat profiteerde niet mee van de nieuwe technieken als een krachtigere motor en schroefveren aan de achterkant, waardoor de Marbella een verouderd model was ten opzichte van de Fiat.

De kiekjes van deze stadsauto hebben we te danken aan de oplettende forumgebruiker D oh. Het kenteken van de Marbella vertelt ons dat het gespotte exemplaar in 1993 van de fabrieksband in Barcelona rolde. In het vooronder van deze Seat Marbella CLX is een bescheiden motor gemonteerd. Een 903 cc-viercilinder, die 41 pk levert. Waarschijnlijk is de Marbella destijds niet aangeschaft voor zijn prestaties, maar was het eerder de bescheiden nieuwprijs van €7.031 die hem aantrekkelijk maakte.

De Marbella die hier staat, ziet er niet meer uit als nieuw. Het Seat-embleem is van de motorkap afgevallen, waardoor het nog lastiger is om de Marbella te onderscheiden van een Panda. Misschien wordt de Marbella wel weer helemaal opgeknapt, want de Seat kreeg een half jaar geleden nog een nieuwe eigenaar. Dat moet toch wel een echte liefhebber zijn …

Ben je gecharmeerd van de Seat Marbella en zou je ‘m graag voor je deur willen hebben? Dan moeten we je helaas teleurstellen. Er staat geen enkel exemplaar tussen het occasionaanbod. Gelukkig staan er wel een paar Panda’s te koop. Is de eerste generatie Panda je te ouderwets, kijk dan ook zeker naar de Panda’s die vanaf 2003 op de markt kwamen.