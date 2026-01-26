In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Hij is al bijna 35 jaar oud, maar hij staat langs de weg alsof er niets bijzonders aan is. In de ogen van sommigen is dat misschien ook niet zo, maar deze Daihatsu Charade is echt al even een tweede blik waard.

Als je niet direct steil achterover slaat van de 'In het wild' van vandaag, begrijpen we dat heel goed. Een opvallende auto is deze Daihatsu Charade nooit geweest en misschien heb je niet het idee dat deze auto inmiddels een optreden in deze rubriek waard is. Totdat we de cijfers erbij pakken, misschien, want wist je dat er in ons land nog maar grofweg 80 van deze Charades over zijn met een geldige apk? Dan hebben we het wel over deze specifieke generatie van de Charade, maar toch. Dat houdt al niet echt meer over.

Ooit waren ze met bosjes tegelijk op weg op onze wegen, niet zelden als iemands eerste auto. Niet gek ook, want voor betrekkelijk weinig geld had je er betrouwbaar vervoer aan. Dat kan ook na 35 jaar nog het geval zijn, al vinden we het zo langzaam aan toch wel een pluim waard als mensen zich nog gewoon dagelijks verplaatsen in zo'n Charade. Dat lijkt bij deze zwarte in elk geval het geval te zijn. We krijgen niet de indruk dat dit nog een liefhebbersauto pur sang is voor de eigenaar en dat straalt hij ook niet per se uit. Lelijk is hij niet, maar echt een plaatje ook niet.

Waarschijnlijk heeft de Charade zijn hoge leeftijd te danken aan de eerste eigenaar, die er maar liefst 27 jaar trouw aan bleef. Misschien hebben we hier met een familie-erfstuk te maken; de huidige eigenaar nam hem in 2018 over en rijdt er dus nog altijd mee. Afgelopen december kreeg de auto een kakelverse tweejarige apk met slechts één aandachtspunt. Dikke kans dus dat deze Charade voorlopig nog wel mee blijft doen. AutoWeek-forumlid Campervan, van harte bedankt voor het delen van deze leuke spot!