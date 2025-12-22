Deze Audi TT is een echt stijlicoon - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De Audi TT werd alweer dertig jaar geleden in conceptvorm aan de wereld getoond op de IAA in Frankfurt. De auto was met zijn strakke lijnen en ronde vormen een opvallende verschijning. Deze recent gespotte Audi TT heeft geen achterspoiler, waardoor het design nog beter tot zijn recht komt.

De Audi TT zag in 1998 het levenslicht, maar de auto had nog wel een kinderziekte. Op hoge snelheden verloren de achterwielen grip, wat leidde tot meerdere ongelukken met nare afloop. Om die reden besloot Audi een jaar na de introductie een terugroepactie te organiseren. De teruggeroepen auto’s kregen ESP en een achterspoiler, zodat de achterkant niet meer spontaan uitbrak. TT-rijders waren niet verplicht om hun auto te laten aanpassen. Niet iedereen heeft ervoor gekozen om het strakke lijnenspel van zijn coupé te doorbreken met een achterspoiler. De meeste eigenaren hebben echter wel gehoor gegeven aan de terugroepactie, waardoor een TT zonder achterspoiler een zeldzaamheid is.

Dat brengt ons bij deze in het wild gespotte TT, die ook geen achterspoiler heeft. Goed gespot forumgebruiker Afentoe! Het ontbreken van een achterspoiler verraadt dat we met een vroeg exemplaar te maken hebben, want sinds de terugroepactie aan het einde van 1999, monteerde Audi standaard een achterspoiler op de TT. Deze zilvergrijze coupé komt uit juni 1999 en is zes jaar geleden naar Nederland gehaald.

Onder de motorkap ligt een geblazen 1,8-liter viercilinder. Via een handgeschakelde vijfbak levert die 180 pk aan de voorwielen. Daarmee kom je prima vooruit. Volgens de fabrieksopgave sprint de Audi in 7,8 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 228 km/h, al vergt het met een onaangepaste TT veel lef om die te bereiken.

Deze sportauto rijdt al meer dan 26 jaar rond en dat is wel een beetje zichtbaar. De lak is niet meer je van het en de originele wielen hebben weleens een stoeprandje geraakt. Maar ondanks het feit dat-ie niet meer in nieuwstaat is, blijft deze TT een bijzonder designicoon. Leuk om er eentje te zien zoals hij ooit bedoeld was!