Leapmotor steekt bakken met geld in een offensief vol budgetmodellen. In Nederland wordt de Leapmotor-familie in hoog tempo uitgebreid. De laatst aangekondigde modellen zijn nog niet leverbaar, of de volgende dient zich al aan. Dit is de Leapmotor A05, een naar verwachting goedkope elektrische hatchback waarvan onder meer de Volkswagen ID Polo mogelijk slapeloze nachten krijgt.

De Cupra Raval moet uiteindelijk een vanafprijs van iets minder dan €26.000 krijgen, terwijl de Volkswagen ID Polo zelfs voor minder dan €25.000 op de prijslijst verschijnt. Zowel de ID Polo als Raval moet zich misschien zorgen maken om een veel goedkopere concurrent uit China. Leapmotor komt met deze nieuwe A05, een compacte elektrische hatchback die AutoWeek je na speurwerk in de database van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie al kan laten zien.

De Leapmotor A05 is exact 4,2 meter lang en is daarmee 15 centimeter langer - en mogelijk dus ook ruimer - dan de Volkswagen ID Polo. De wielbasis van 2,61 meter deelt de Leapmotor A05 met de reeds voor Nederland aangekondigde Leapmotor B03X. Die B03X moet je zien als het crossover-alternatief voor de A05. Of de Leapmotor A05 ook in Nederland 'A05' gaat heten, valt nog te bezien. De Leapmotor B03X heet in thuisland China immers A10. De Leapmotor A05 vertoont - op de carrosserievorm na - sterke uiterlijke overeenkomsten met die B03X. Zo krijgt ook de A05 in de achterlichten gezichtjes en hebben de koplampen praktisch dezelfde vorm als die van de B03X. De B03X is met zijn wagenlengte van 4,27 meter en wagenhoogte van 1,64 meter beduidend meer 'SUV' dan de 1,56 meter hoge A05.

De Leapmotor A05 krijgt in China 95 pk en 122 pk sterke elektromotoren. Hoe groot de accu is, weten we nog niet. We verwachten in de A05 echter dezelfde accu's als in B03X. Die komt met 39,8 en 53-kWh LFP-accu's op de internationale markt. Leapmotor weet het voor elkaar te krijgen om zijn modellen veelal een prijs te geven die meer overeenkomt met die van een auto uit een lager segment. Het zou dus zomaar kunnen dat Leapmotor de A05 een vanafprijs van €21.000 à €22.000 geeft. De B03X en waarschijnlijk ook deze A05 zijn niet de enige nieuwe Leapmotors die naar Nederland komen. Zo komt ook de Leapmotor B05 onze kant op, een soort grotere broer van de A05 die fungeert als hatchback-alternatief voor de B10.