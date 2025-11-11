Dit is de goedkoopste elektrische cross-over van Leapmotor

Leapmotor breidt zijn leveringsgamma in Europa gestaag uit. Er zit nog meer aan te komen, waaronder een compacte hatchback én een compacte cross-over die nog een stapje onder de B10 komt te staan. Die nieuwe en hoogstwaarschijnlijk goedkope cross-over kan AutoWeek je nu al op patentbeeld laten zien.

Leapmotor weet vlijmscherpe prijskaartjes op zijn modellen te plakken. Zo is de B10 praktisch zo groot als een Volkswagen ID4, maar is hij geprijsd als een model uit een kleiner segment. Leapmotor heeft in Nederland - van klein naar groot - de To3, B05, B10 en C10 op het menu staan. Het gat tussen de T03 en de B05 en B10 vult het Chinese merk in Europa op met twee nieuwe modellen: een hatchback en een cross-over. De hatchback wordt een alternatief voor onder meer de Peugeot e-208, Opel Corsa Electric en de op stapel staande Volkswagen ID Polo. De nieuwe cross-over moet als voordelig alternatief voor de Peugeots e-2008 en de nog te lanceren Skoda Epiq en Volkswagen 'ID Cross' fungeren. Van die compacte elektrische SUV heeft AutoWeek nu al de patenttekeningen te pakken.

De Leapmotor op deze tekeningen vertoont met zijn koplampen enige gelijkenissen met de aanzienlijk grotere C10, terwijl er van opzij wat invloeden van de B10 zijn te zien. Opvallend zijn de Citroën-achtige designelementen in en rond het derde zijruitje en de D-stijl, aankleding die we onlangs ook op de reeds genoemde Volkswagen ID Cross zagen. Nu we het toch over andere merken hebben: de bilpartij doet ons naast aan de vorige generatie C3 Aircross ook iets aan die van de Fiat 500L denken. Interessant is het gegeven dat deze kleinere Leapmotor de laadklep op het linker voorscherm heeft. De B05 en B10 hebben hem rechtsachter. Bij de volledig elektrische C10 zit de laadklep juist linksachter, de C10 met range-extender heeft daarbij rechtsachter ook nog eens een tankklep.