Deze Ford Capri brengt zijn baasje al 25 jaar plezier - In het Wild

Ford Capri
Joas van Wingerden

Er zijn vast al heel wat mensen blij geworden van hun gloednieuwe Ford Capri, maar of ze er ook zo lang mee zullen doen als deze eigenaar met zijn oer-Capri?

Je zou het hem niet geven, maar de Ford Capri die we hier voor ons hebben is dit jaar alweer 55 jaar oud geworden. Er zijn heel wat 55-jarigen die er een stuk beroerder uitzien. Dit is overduidelijk een auto waar heel veel tijd en liefde in is gestoken, want ook zo'n Capri kan niet zonder hulp er nog zo bijstaan op die leeftijd. We hebben het vermoeden dat er ooit een grondige restauratie aan te pas is gekomen. Misschien wel tijdens het eigenaarschap van de huidige eigenaar. Die heeft de auto namelijk al sinds eind 1999 in bezit.

Ford Capri

Ford Capri

Zeg nou eerlijk, hier smelt je hart toch gewoon van. Kijk eens wat een plaatje. Een stoere auto bovendien, zij het nog met een zekere bescheidenheid. We hebben hier te maken met een 1700 GT, dus met de 1.7 V4 onder de kap. Een motor die je ook nog een slag groter had (2.0), maar die ongeacht zijn formaat een bijzonder geluid geeft. Met deze 1.7 haalde de Capri in krap 14 seconden vanuit stilstand 100 km/h en was een topsnelheid van 153 km/h mogelijk. Als het wat spectaculairder mocht zijn, dan kon je ook nog voor een V6 gaan.

Om snel rijden is het de eigenaar ongetwijfeld niet te doen. Met zo'n Capri trek je hoe dan ook bekijks en het is vast een hele ervaring om er lekker mee te toeren in de zomer. We vermoeden dat er nog wel wat ritjes aankomen dit jaar, maar dat de Capri daarna weer netjes ergens binnen komt te staan. Wij hebben er nu in elk geval ook even van kunnen genieten, met dank aan AutoWeek-forumlid Johan82.

Ford Ford Capri In het wild Classic Cars Tweedehands auto

Had je deze auto's al gezien?

Lees ook

Achtergrond
Ford Capri 1700 GT - 1969

Waarom de echte, originele Capri de ziel van Ford is

Vergelijkende test
Ford Capri vs Toyota Celica

Zelfs vanuit Japan kwam aanval op de Capri – Ford Capri vs. Toyota Celica

Nieuws
Ford Explorer

Ford Explorer en Capri uitgekleed: minder luxe, lagere vanafprijzen

Nieuws
Ford Capri en Explorer

Elektrische Ford Capri en Explorer voortaan goedkoper

Vergelijkende test
Opel Manta GSi vs. Ford Capri

De originele volkshelden tegen elkaar: Ford Capri vs. Opel Manta

Lezersreacties (7)

