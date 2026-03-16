Ford besloot de modelnaam Capri uit de mottenballen te trekken voor een dynamischer gelijnd alternatief van de elektrische Explorer. De elektrische Ford Capri grijpt nu net even meer terug naar het verleden.

De elektrische Ford Capri heeft maar weinig overeenkomsten met de coupé waarmee hij zijn naam deelt. Met een handjevol designelementen verwijst Ford terug naar de Capri uit lang vervlogen tijden en nu krijgt de elektrische SUV een 'racestreep' die doet terugdenken aan de jaren 70 en 80. Althans, als je voor de Ford Capri Collection gaat.

De Collection is een nieuwe gelimiteerde uitvoering die voor de Ford Capri is bedacht. Hij is in de enkel voor deze uitvoering beschikbare kleur Tribute Blue gespoten en krijgt een voorbumper met meer zwarte afwerking en een in het zwart uitgevoerde lip. Meer zwarte extraatjes: de Ford Capri Collection krijgt een setje zwarte sideskirts en achterop vinden we zelfs een zwarte achterspoiler. De speciale uitvoering staat op 21-inch lichtmetalen wielen die vooralsnog ook enkel voor deze uitvoering in het leven zijn geroepen. Over de voorklep, het dak en de achterklep loopt een zwarte 'racestreep', maar daarvan gaat de Capri uiteraard niet sneller. In de Capri Collection zien we onder meer Black Onyx-zwarte afwerking, blauwe gordels en blauwe accenten in het dashboard.

In januari kon AutoWeek al exclusief melden dat de Capri als Standard Range een nieuwe LFP-accu kreeg en dat de 170 pk sterke elektromotor plaats moet maken voor een 190 pk sterk exemplaar. Ook schreven we toen dat de Capri onder meer one pedal driving krijgt en dat de Extended Range RWD-versies sneller kunnen laden. Dat meldt Ford nu ook zelf.

De Ford Capri Collection is er alleen als Extended Range RWD (€49.250) en als Extended Range AWD (€54.250).