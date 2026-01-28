De Ford Explorer en de Ford Capri hebben een streepje voor op de Volkswagens waarmee ze hun techniek delen. Eerder dan die Volkswagens hebben de elektrische Explorer en Capri voortaan namelijk LFP-accu's.

Onlangs schreef AutoWeek al over de vernieuwde instapversies van de elektrische Ford Explorer en Capri. De 52 kWh accu van de Standard Range RWD-varianten maakte plaats voor een 58 kWh accu. De 170 pk krachtige elektromotor moest op zijn beurt het veld ruimen voor een 190 pk sterk exemplaar. Wat blijkt nu? Die nieuwe 58 kWh accu's zijn geen NMC-, maar LFP-accu's.

Dat is opmerkelijk. De Ford Explorer en Capri delen hun platform en dus hun techniek namelijk met auto's als de Volkswagen ID3 en ID4. Alle elektrische Volkswagens krijgen op termijn LFP-accu's. Die hebben ze dus nog niet, maar de Ford Explorer en Capri wel.

Specificaties

De Ford Explorer en Capri Standard Range RWD accelereren vanuit stilstand voortaan in 8 in plaats van 8,7 seconden naar de 100 km/h. De Ford Explorer Standard Range RWD met de oude NMC-accu kwam tot 378 kilometer ver, maar schopt het met de nieuwe LFP-accu tot een rijbereik van 444 kilometer; 66 kilometer winst dus. De Ford Capri Standard Range RWD komt met de nieuwe accu 71 kilometer verder dan voorheen en heeft een rijbereik van 464 kilometer. Snelladen kan met 115 kW.

De prijzen zijn niet veranderd. De Ford Explorer Standard Range RWD is er vanaf €38.950, de Capri Standard Range RWD vanaf €40.850. V2L (Vehicle to Load), one pedal driving en stoplichtherkenning zijn voortaan standaard.

Meer nieuws: de Explorer en Capri kunnen als Extended Range RWD voortaan met 185 kW DC-laden. Net als de AWD-versies al konden. De AWD-varianten kunnen daarbij voortaan tot 1.800 kilo trekken. Tel uit je winst.

Prijzen Ford Explorer - januari 2026

Aandrijving Accu Vermogen Actieradius Uitvoering Vanafprijs Standard Range RWD Achter 58 kWh 190 pk 444 kilometer Style €38.950 Standard Range RWD Achter 58 kWh 190 pk 417 kilometer Premium €42.950 Extended Range RWD Achter 79 kWh 286 pk 602 kilometer Select €43.850 Extended Range RWD Achter 79 kWh 286 pk 572 kilometer Premium €47.850 Extended Range AWD Voor en achter 77 kWh 340 pk 553 kilometer Select €48.850 Extended Range AWD Voor en achter 77 kWh 340 pk 519 kilometer Premium €52.850

Prijzen Ford Capri - januari 2026