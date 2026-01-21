De instappers van de elektrische Ford Explorer en Capri krijgen een nieuwe batterij én een sterkere elektromotor. Die combinatie is goed voor een flink groter bereik, zonder dat je meer hoeft te betalen. Tel uit je winst.

De elektrische Ford Explorer en Capri Standard Range RWD hadden tot voor kort een 52 kWh accu en een 170 pk sterke elektromotor. Vanaf nu hebben ze een 58 kWh accu en een 190 pk en 350 Nm sterk elektrohart. Met dat hogere vermogen sprint het tweetal vanuit stilstand sneller naar een snelheid van 100 km/h. De Explorer en Capri Standard Range RWD doen dat voortaan in 8 in plaats van 8,7 seconden. Interessanter is het nieuwe en uiteraard hogere bereik dat het accupakket het tweetal oplevert.

De Ford Explorer Standard Range RWD met de vorige accu had een bereik van 378 kilometer. De versie met de nieuwe accu komt 66 kilometer verder en schopt het tot een rijbereik van 444 kilometer. De Ford Capri Standard Range RWD ziet zijn actieradius dankzij de nieuwe accu toenemen van 393 naar 464 kilometer. Een behoorlijke winst van 71 kilometer dus. Hoe rap het tweetal kan snelladen, weten we nog niet. Goed nieuws: V2L (Vehicle to Load), one pedal driving en stoplichtherkenning zijn voortaan standaard.

De prijzen zijn niet veranderd. De Ford Explorer Standard Range RWD is er vanaf €38.950, de Capri Standard Range RWD vanaf €40.850.