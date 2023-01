Deze elektrische auto's komen in aanmerking voor SEPP-subsidie

Vandaag draait de overheid de dop van een nieuwe subsidiepot die bestemd is om de aanschaf van nieuwe en gebruikte elektrische auto's aantrekkelijker te maken. Met lang niet elke nieuwe elektrische auto kom je in aanmerking voor de SEPP-subsidie. AutoWeek zet op een rij met welke elektrische auto's je wel op de aanschafsubsidie kan rekenen.

Net als in 2022 bestaat er ook dit jaar een subsidieregeling voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte elektrische auto. Hoewel de SEPP-subsidiepot dit jaar met een groter bedrag is gevuld dan in 2021, is er een kleiner deel bestemd als tegemoetkoming op de aanschaf (of lease) van een nieuwe elektrische auto. Ook is het subsidiebedrag lager. Op de aanschaf van een nieuwe elektrische auto kreeg je vorig jaar nog een financiële tegemoetkoming van €3.350. Dat bedrag is nu omlaag bijgesteld naar €2.950. Er is dit jaar voor bijna 22.000 nieuwe elektrische auto's aanschafsubsidie beschikbaar, maar lang niet elke nieuwe EV komt er voor in aanmerking. De grootste voorwaarden: de fiscale mag maximaal €45.000 bedragen. AutoWeek zet op een rij met welke nieuwe elektrische auto's je aanspraak kunt maken op de SEPP-aanschafsubsidie.

Aiways U5

De Aiways U5 is de eerste auto die het Chinese Aiways in Nederland aan de man bracht. De elektrische SUV staat vanaf €42.950 in de orderboeken. Voor dat bedrag krijg je een 204 pk sterke SUV waarmee je tot 410 kilometer elektrisch kunt rijden. De eerste exemplaren van de verbeterde Aiways U5 worden in het derde kwartaal van dit jaar geleverd.

BYD Atto 3

De tweede auto in deze alfabetische lijst is geheel toevallig ook van Chinese komaf. De Atto 3 is een van de EV's van BYD die Louwman naar Nederland haalt en is de auto waar de importeur gezien zijn prijsstelling logischerwijs het meeste van verwacht. De vanafprijs bedraagt net geen 43 mille. Voor dat bedrag krijg je een elektrische cross-over met een 204 pk sterke elektromotor en een bereik van 420 kilometer.

Citroën ë-Berlingo

Aanvankelijk was de personenautoversie van de Citroën Berlingo er ook met verbrandingsmotoren, maar sinds begin 2022 heeft hij altijd een elektrische aandrijflijn. De vanafprijs van de ë-Berlingo - die altijd een 50 kWh accu en een 136 pk sterke elektromotor heeft - ligt onder de 40 mille. De Berlingo Van is er ook met een elektrische aandrijflijn, maar is daarnaast wél met benzine- en dieselmotoren beschikbaar.

Citroën ë-C4

In het populaire segment van de compacte cross-overs heeft Citroën de C4 in de aanbieding. Die auto is met benzine- en dieselmotoren te krijgen, maar is er vanaf €40.140 ook als elektrische ë-C4. Die heeft een 50 kWh accu, een 136 pk sterke elektromotor en een bereik van ruim 350 kilometer.

Citroën ë-C4 X

Nóg een Citroën in de lijst. De ë-C4 X is de eigenwijze sedanbroer van de C4. Pardon? Ja, echt! De ë-C4X is onderhuids gebaseerd op de C4 en heeft tot de B-stijl dezelfde koets. Daarachter loopt de daklijn eerder af om te eindigen in een sedankont. In tegenstelling tot de C4 is de ë-C4 X er alleen met een elektrische aandrijflijn. Die is gelijk aan die van de ë-C4-zonder-X en de vanafprijs is dat bijna ook: hij is er namelijk vanaf €40.990.

Cupra Born

De vooralsnog enige elektrische Cupra is het sportiever ingestelde broertje van de Volkswagen ID3. De versie met 204 pk sterke elektromotor en 58 kWh accu staat als Essential én Business voor minder dan €45.000 in de orderboeken. Z'n bereik: 427 kilometer.

Dacia Spring

De eerste elektrische Dacia ooit is direct de goedkoopste nieuwe elektrische personenauto van Nederland. Hij is er in twee smaken en uiteraard blijven die ver onder de grens van €45.000. De vanafprijs bedraagt €21.750. Voor dat geld rijd je de Essential-uitvoering. De 28,6 kWh accu is goed voor een bereik van 230 kilometer.

DS 3 E-Tense

Dat Stellantis goed vertegenwoordigd is in de lijst met EV's tot €45.000, blijkt onder meer uit de aanwezigheid van de DS 3 E-Tense. Vanaf €42.140 krijg je de elektrische DS 3 E-Tense direct als meer dan prima uitgevoerde Performance Line, al blijft ook de fiscale waarde van een stel hoger gepositioneerde uitvoeringen onder de 45 mille. De DS 3 E-Tense heeft sinds kort een 54 kWh accu en een 156 pk sterke elektromotor. Zijn bereik: minimaal 396 kilometer.

Fiat 500e

De elektrische Fiat 500e is met 24 kWh en met 42 kWh accupakket beschikbaar en kent ook diverse vermogensvarianten. Alle motorversies van zowel de reguliere driedeurs als de 3+1 (met eigenwijs extra portiertje) en de open 500e Cabriolet staan vanaf minder dan 45 mille in de orderboeken. Het feestje begint bij de 95 k sterke dichte driedeurs met 24 kWh accu en een bereik van 190 kilometer. Met 118 pk sterke elektromotor en 42 kWh accu komt de dichte 500e tot ruim 320 kilometer ver.

Honda e

De eerste en enige elektrische auto die Honda in Nederland aanbiedt is de vrolijke retrorakker die luistert naar de naam 'e'. De elektrische Honda e heeft een vanafprijs van zo'n €40.000 en heeft altijd een 154 pk sterke elektromotor. Z'n actieradius: 220 kilometer.

Hyundai Ioniq 6

De Ioniq 5 mist het subsidieschip nipt, maar de nieuwe Hyundai Ioniq 6 komt wél in aanmerking voor de aanschafsubsidie. Wel moet je dan gaan voor de versie met 53 kWh accu en en 151 pk sterke elektromotor. Daar kun je alsnog prima mee uit de voeten. In 8,8 tellen zoem je ermee naar een snelheid van 100 km/h en het bereik is vastgesteld op 429 kilometer. Zijn fiscale waarde: €44.800.

Jeep Avenger

Kijk aan, wéér een Stellantis-product: de Jeep Avenger. De Jeep Avenger heeft een fiscale waarde van net geen 40 mille en leent zijn techniek natuurlijk van auto's als de Peugeot e-2008. Dat betekent: een 156 pk sterke elektromotor, een 54 kWh accu en een actieradius van 392 kilometer. Hij is er vooralsnog alleen als introductieversie 1st Edition.

Kia Niro EV

De tweede generatie Niro is er natuurlijk ook weer met een elektrische aandrijflijn. Die heet niet meer e-Niro zoals zijn voorganger, maar Niro EV. Hij is er vanaf €44.795 en voor dat geld krijg je een elektrische cross-over met een 64,8 kWh accu en een 204 pk sterke elektromotor. Zijn bereik is met 460 kilometer bepaald niet verkeerd.

Kia e-Soul

De Kia Soul is in Nederland alleen als elektrische e-Soul verkrijgbaar. De eigenwijze e-Soul is er vanaf minder dan 40 mille en heeft in de basis een 136 pk sterke elektromotor en een 39,2 kWh accu. Die variant komt tot 276 kilometer ver. Ook de versie met 64 kWh accu en 204 pk sterke elektromotor is er in de eerste twee uitvoeringen vanaf minder dan €45.000. Met de e-Soul met deze grotere accu kom je tot 452 kilometer ver op een volle lading stroom.

Mazda MX-30

In de markt voor een elektrische Mazda? Dan kun je alleen bij de MX-30 terecht. Die eigenwijze elektrische cross-over met aan de achterzijde scharnierende achterportieren blijft in elke uitvoering onder de €45.000. Hij is er vanaf €36.440. Elke Mazda MX-30 heeft een 145 pk sterke elektromotor. Met 200 kilometer is de actieradius niet enorm.

MG 4 Electric

Veel voor relatief weinig? Dan is niet alleen Dacia, maar ook MG je vriend. Met de MG 4 Electric heeft het merk een extravagant vormgegeven concurrent van de Volkswagen ID3 op de menukaart staan. Hij is er met 170 pk sterke elektromotor en 51 kWh accu en komt in die configuratie 350 kilometer ver. Instappen kan vanaf minder dan 31 mille. Ook de 204 pk sterke MG 4 Electric met 65 kWh accu en tot 450 kilometer bereik staat voor aanzienlijk minder dan €40.000 in de orderboeken.

MG 5 Electric

De voorlopig enige elektrische stationwagon die je al kunt bestellen komt uit de koker van MG. De MG 5 Electric is er vanaf net geen €35.000 en voor dat bedrag krijg je een relatief compacte stationwagon met een bereik van 320 kilometer. De MG 5 Electric is er ook met een bereik van 400 kilometer en kost dan nog geen 38 mille.

MG ZS

Nóg een model van MG: de ZS. De MG ZS EV werd niet lang geleden grondig vernieuwd en komt afhankelijk van de gekozen versie 320 kilometer of 440 kilometer ver. Hij is er vanaf €33.585 (320 kilometer), maar ook de Long-variant met 440 kilometer range komt met zijn vanafprijs van €37.585 voor de subsidieregeling in aanmerking.

Mini Electric

Ook Mini doet mee in het EV-avontuur. De elektrische versie van de driedeurs Mini kost €38.380 en heeft dan direct een 184 pk sterke elektromotor. Je zoemt er in 7,3 seconden mee naar een snelheid van 100 km/h. Het elektrische bereik: 297-313 kilometer.

Nissan Leaf

Elektropionier Nissan Leaf is al even aan zijn tweede generatie bezig. Ook die elektrische Nissan komt in aanmerking voor SEPP-subsidie, ongeacht de gekozen versie. De Leaf is er met 150 pk sterke elektromotor en 39 kWh accu vanaf €35.00-. De Nissan Leaf e+ met 217 pk sterke elektromotor en 59 kWh aan elektrische longinhoud staat vanaf zo'n 42 mille in de orderboeken.

Opel Combo en Zafira Life Electric

Net als de personenautoversie van de Citroën Berlingo is ook die van de Opel Combo alleen nog met een elektrische aandrijflijn te krijgen. Die Opel Combo Electric is er vanaf €39.434 en heeft een bereik van 280 kilometer. De bestelversie is wél zowel als EV als met verbrandingsmotoren beschikbaar. Ook de grotere Zafira Life is er als Electric en kost €43.599.

Opel Corsa Electric

Opels compacte succesnummer is met benzinemotoren te krijgen, maar ook met een elektrische aandrijflijn. Die voorheen Corsa-e geheten Opel Corsa Electric heeft de bekende 50 kWh accu en 136 pk sterke elektromotor. Hij is er vanaf €35.499 als 'Level 2'. Ook de hoger gepositioneerde Level 3 en Level 4-versies - die eerder niet zo heetten - komen voor de subsidieregeling in aanmerking.

Opel Mokka Electric

Nóg een elektrische Opel: de voorheen Mokka-e geheten Mokka Electric. Ook van deze elektrische Opel heten de uitvoeringen voortaan Level 2, 3, 4 of 5. Je raadt het al: ook deze elektrische Opel heeft de 136 pk sterke elektromotor en de 50 kWh accu. De elektrische actieradius: 338 kilometer. Hij kost minimaal €39.749.

Peugeot e-208

We blijven voorlopig bij de Stellantis-producten, want ook Peugeot heeft een stel EV's in het aanbod. Alle versies van de elektrische variant van de Peugeot 208 blijven onder de €45.000. Zijn vanafprijs is vastgesteld op €32.420 voor de Active. Ook in deze auto ligt de 50 kWh accu en de 136 pk sterke elektromotor. Althans, in alle versies behalve de GT. Die heeft namelijk een 156 pk sterke elektromotor, een verbeterde accu en een bereik van zo'n 400 kilometer.

Peugeot e-2008

Meer elektrisch cross-overgeweld van Stellantis komt in de vorm van de e-2008. De Peugeot e-2008 blijft ook ongeacht de gekozen uitvoering onder de €45.000. De goedkoopste variant heet Active Pack en kost €38.070. Ook dan krijg je natuurlijk de 50 kWh accu en de 136 pk sterke elektromotor. Hij komt tot 341 kilometer ver op een volle accu.

Renault Mégane E-Tech Electric

Renaults elektrische wapen heet Mégane en voluit Mégane E-Tech Electric. Vanaf zo'n 38 mille krijg je de EV40 met 130 pk elektromotor en 40 kWh accu. Ook de EV60 met 130 pk of 220 pk en 60 kWh accu hebben een fiscale prijs van minder dan €45.000.

Renault Twingo E-Tech Electric

De Twingo bestaat alleen nog als elektrische E-Tech Electric. Die heeft een 82 pk sterke elektromotor en is er vanaf minder dan €25.000. De elektrische actieradius bedraagt 190 kilometer.

Renault Zoe E-Tech Electric

Ook de ooit zo populaire Renault Zoe is nog volop in leven. De Renault Zoe E-Tech Electric kost minimaal €34.895 en perst tot 395 elektrische kilometers uit zijn 52 kWh accu.

Seres 3

Durf je het aan om in een elektrische cross-over van een voor Nederland nieuw Chinees merk te stappen? Dan is de Seres 3 misschien jouw auto. Hij kost €37.995 en biedt met zijn 54 kWh accu een actieradius van 329 kilometer.

Smart #1

Het Smart van nu is niet meer het Smart van enkele jaren geleden. Smart verkoopt alleen nog elektrische auto's en is inmiddels voor de helft in Chinese handen. De grootste Smart ooit heet #1 en is altijd een EV. De Smart #1 Pro+ kost €41.395 en heeft een WLTP-bereik van 420 kilometer. Dan krijg je direct 272 pk!

Smart EQ Fortwo en Fortwo Cabrio

De twee restanten van het oude Smart bestaan ook nog en zijn ook enkel met elektrische aandrijflijnen te krijgen. De 82 pk sterke elektrische Smart EQ Fortwo kost minimaal €24.885 en komt tot een bescheiden 135 kilometer ver op een volle accu.

SsangYong Korando e-Motion

Voor €39.990 stap je in een nagelnieuwe SsangYong Korando e-Motion. SsangYong's eerste EV heeft een 190 pk sterke elektromotor en komt op een volle 61,5 kWh accu tot 339 kilometer ver.

Toyota ProAce City Verso Electric

De elektrische Toyota bZ4X mist de subsidieboot, maar de elektrische versies van de ProAce City Verso niet. Hij is er als Live met korte wielbasis namelijk vanaf €44.515 (fiscale waarde). Dan krijg je een elektrisch ruimtewondertje met 50 kWh accu, 136 pk sterke elektromotor en een bereik van 275 kilometer.

Volkswagen ID3

Er is momenteel één versie van de Volkswagen ID3 waarvan de fiscale prijs onder de €45.000 ligt. Dat is de simpelweg ID3 geheten versie met 204 pk sterke elektromotor en 58 kWh accu. De Pro-aandrijflijn dus. Hij komt tot 426 kilometer ver op een volle accu.

Volkswagen ID4

De grote broer van de Volkswagen ID3 heeft twee smaken waarvan de fiscale prijs onder de €45.000 ligt. Het gaat om de ID4 Pure met 52 kWh groot accupakket en 148 pk óf 170 pk sterke elektromotor. De vanafprijzen liggen op achtereenvolgens op €43.690 en €45.390.