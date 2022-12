EV-kopers opgelet: nieuwe subsidiepot vanaf 10 januari 2023

Overweeg jij een nieuwe of gebruikte elektrische auto aan te schaffen? Wacht dan nog even! Op 10 januari wordt de deksel van een hagelnieuwe en tot de rand gevulde subsidiepot gedraaid.

Wie in de markt is voor een nieuwe of tweedehands elektrische auto doet er goed aan even te wachten tot januari. Op 10 januari kun je om 9 uur weer SEPP-aanschafsubsidie aanvragen op de aankoop van een nieuwe of gebruikte elektrische auto.

Zoals je wellicht wel bekend is, zit er in 2023 een groter bedrag in de subsidiepot, maar daarvan is ditmaal een kleiner deel bestemd voor SEPP-subsidie op nieuwe elektrische auto's. Eerst de stand van zaken in 2022. Dit jaar was er namelijk €91,4 miljoen beschikbaar waarvan €71 miljoen gereserveerd was om de aanschaf van nieuwe elektrische auto's te stimuleren. De resterende €20,4 miljoen was bestemd om het kopen van gebruikte EV's aan te jagen.

In 2023 is er met €99,4 miljoen maar liefst €8 miljoen meer budget beschikbaar, maar daarvan is in 2023 'slechts' €67 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van een nieuwe EV. Dat is zo'n 6 procent minder dan vorig jaar. Logischerwijs is er in 2023 meer budget beschikbaar als financiële stimulans voor de aanschaf van een elektrische occasion. Het gaat om een totaalbedrag van €32,4 miljoen, zo'n 60 procent meer dan in 2022.

Nieuwe elektrische auto

Net als in voorgaande jaren kun je lang niet voor elke nieuwe of gebruikte elektrische auto (koop en lease) gebruik maken van de subsidieregeling. Enkel nieuwe EV's met een cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 komen in aanmerking. Daar komt overigens bij dat het subsidiebedrag in 2023 lager is dan dit jaar. Waar je in 2022 nog een tegemoetkoming van €3.350 kreeg, bedraagt de aanschafsubsidie in 2023 nog slechts €2.950. Dat is 12 procent minder. Voor 2023 is voor 22.711 nieuwe elektrische auto's budget beschikbaar. In 2022 was dat voor 21.194 nieuwe EV's het geval. 1.518 stuks minder dus. De gekochte elektrische auto moet overigens 3 jaar onafgebroken op naam van de subsidieaanvrager blijven staan. Snel doorschuiven is er niet bij.

Overigens doe je er goed aan het kenteken van je beoogde nieuwe elektrische auto even bij RDW in te vullen. Als de auto een voorregistratie heeft gehad bij bijvoorbeeld een auto- of leasebedrijf, dan wordt deze voor de SEPP-regeling namelijk als 'gebruikt' aangemerkt. De datum eerste toelating, eerste inschrijving in Nederland en de datum van de laatste tenaamstelling moeten gelijk zijn aan elkaar. Hier lees je meer over de voorwaarden die van toepassing zijn op het aanvragen van SEPP-subsidie voor de aanschaf van een nieuw elektrische auto. Wil je een nieuwe elektrische auto leasen? Dan heb je te maken met deze voorwaarden.

Gebruikte elektrische auto

De financiële prikkel voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto bedraagt net als in 2022 €2.000. Alleen gebruikte elektrische auto's met een oorspronkelijke cataloguswaarde van €12.000 tot €45.000 komen voor de regeling in aanmerking. In 2023 is voor zo'n 16.200 gebruikte elektrische auto's SEPP-subsidie beschikbaar. In 2022 bedroeg dit aantal 10.200 stuks, 6.000 stuks minder.

Voor zowel nieuwe als gebruikte EV's geldt dat ze alleen voor de SEPP-subsidieregeling in aanmerking komen als ze een actieradius van minimaal 120 kilometer (WLTP) kunnen halen. Verder zijn tot EV omgebouwde auto's van deelname uitgesloten. Hier lees je meer over de voorwaarden. Wil je een gebruikte elektrische auto leasen en profiteren van de subsidieregeling? Dan heb je met deze voorwaarden te maken.

SEPP-subsidie aanvragen

Vanaf 10 januari om 9 uur kun je weer subsidie aanvragen. Dat kan alleen nadat de koop- of leaseovereenkomst is gesloten, al hoeft de auto nog niet te zijn geleverd of op naam te zijn gezet. De overeenkomst moet op of na 1 januari 2023 gesloten zijn. Houd bij het doen van de subsidieaanvraag je DigiD-inloggegevens bij de hand. Opnieuw aanvragen kost namelijk tijd, al lijkt het er niet op dat de subsidiepot weer zo snel leeg zal zijn als in 2020. Vorig jaar was de subsidiepot per 7 juli leeg.

In 2024 gaat de aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische auto omlaag, van €2.950 naar €2.550. Voor tweedehands EV's blijft het bedrag op €2.000 staan. Na 2024 is het over en uit met de subsidieregeling.

Autolijst SEPP

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt een autolijst bij met daarop merken en modellen die mogelijk in aanmerking komen voor de regeling. Let wel, deze lijst is een hulpmodel en er zijn geen rechten aan te ontlenen en hij is mogelijk niet compleet.