Tesla Model 3 tot €7.000 goedkoper, Model Y tot €12.000

De Tesla Model 3 en Tesla Model Y worden in één klap duizenden euro's goedkoper. Dat is goed nieuws voor wie graag een Tesla met SEPP-aanschafsubsidie wil kopen of leasen. Daar komt de Tesla Model 3 nu namelijk voor in aanmerking!

Tesla verlaagt de prijzen van de Model 3 en Model Y over de gehele linie met duizenden euro's. De Tesla Model 3 stond tot voor kort namelijk vanaf €51.990 in de orderboeken, maar heeft per direct een vanafprijs van €44.990. Dat betekent dat zijn vanafprijs met maar liefst €7.000 is verlaagd.

Ook de Tesla Model Y wordt minder duur. De Tesla Model Y had voorheen een vanafprijs van €49.990 en kost vanaf nu €46.990. Tesla heeft dus €3.000 euro van de vanafprijs van de Model Y gesnoept. Opvallend: het grotere bedrag waarmee Tesla de vanafprijs van de Model 3 verlaagt maakt die auto nu minder duur dan de Tesla Model Y, terwijl het omgekeerde tot voor kort het geval was.

De prijsverlaging is extra goed nieuws voor wie graag een Tesla met SEPP-aanschafsubsidie wil kopen of leasen. Dat is vanaf nu mogelijk. De fiscale prijs van de Tesla Model 3 ligt namelijk onder de €45.000. De Tesla Model Y komt ook na de prijsverlaging net niet in aanmerking voor de aanschafsubsidie.

Tesla Model 3

De nieuwe vanafprijs van €44.990 van de Tesla Model 3 geldt voor de achterwielaangedreven instapper. Daarmee zit je om zowel range als vermogen niet verlegen. Hij noteert een WLTP-actieradius van 491 kilometer achter zijn naam en is in staat om in 6,1 seconden een snelheid van 100 km/h te bereiken. Zijn topsnelheid: 225 km/h.

Hoger op de ladder staan weer de Dual Motor All-Wheel Drive Long Range en de Dual Motor All-Wheel Drive Performance. Ook die worden aanzienlijk minder duur. De Tesla Model 3 Long Range kostte voorheen €59.990 en gaat nu vanaf €52.990 mee naar huis. Ook die is dus 7 mille minder duur geworden. De Tesla Model 3 Performance heeft nu een prijs van €59.990 terwijl hij voorheen €65.990 kostte. Zes mille korting dus.

De Tesla Model 3 Long Range schopt het tot een actieradius van 602 kilometer en stampt in 4,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 233 km/h. De Tesla Model 3 Performance zoemt al in 3,3 tellen naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van maar liefst 261 km/h. De actieradius van de Performance ligt met 547 kilometer wel onder die van de Long Range.

Tesla Model Y

Bij de Tesla Model Y geldt de nieuwe vanafprijs van €46.990 eveneens voor de achterwielaangedreven variant. Die bereikt al in 6,9 seconden een snelheid van 100 km/h, heeft een topsnelheid van 217 km/h en komt op een volle accu tot 455 kilometer ver.

Ook de Tesla Model Y is er weer als Dual Motor All-Wheel Drive Long Range en als Dual Motor All-Wheel Drive Performance en ook deze versies worden minder duur. De Model Y Long Range stond voorheen voor €65.990 in de orderboeken en heeft nu een prijs van €53.990. Dat betekent dat er maar liefst €12.000 van de prijs af is gehaald. De Tesla Model Y Performance wordt ruim €6.000 goedkoper en heeft nu een prijs van €63.990.

De Tesla Model Y Long Range heeft een bereik van 533 kilometer, tikt in 5 tellen de 100 km/h aan en heeft een topsnelheid van 217 km/h. De Tesla Model Y Performance is uiteraard de rapste van het stel. Daarmee zit je in 3,7 seconden op de 100 km/h en kun je versnellen tot 250 km/h. De actieradius van de Model Y Performance bedraagt 514 km/h.

Prijslijst Tesla Model 3

Versie Actieradius Vanafprijs Model 3 491 kilometer € 44.990 Model 3 Long Range 602 kilometer € 52.990 Model 3 Performance 547 kilometer € 59.990

Prijslijst Tesla Model Y

Versie Actieradius Vanafprijs Model Y 455 kilometer € 46.990 Model Y Long Range 533 kilometer € 53.990 Model Y Performance 514 kilometer € 63.990

Waarom Tesla de prijzen verlaagt? Ongetwijfeld om ervoor te zorgen dat de Model 3 en Model Y in aanmerking komen voor de aanschafsubsidie van €2.950 voor nieuwe elektrische auto's. Volgens Tesla ziet het echter ook een normalisering van een deel van de inflatie en zegt het zijn productieprocessen verder te hebben geoptimaliseerd waardoor de prijsverlaging mogelijk zou zijn. Het feit dat Tesla in heel Europa en onder meer in het Midden-Oosten de prijzen van de Model 3 en Model Y verlaagt lijkt deze motivatie te ondersteunen.