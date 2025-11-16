Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze auto’s kende je niet als stationwagon maar ze waren er wel!

Hatchbacks met opbouw

5
Spread tot stationwagons verbouwde Volvo 440 en Seat Toledo
Stéphan Vermeulen

In de jaren 90 was een stationwagon in de middenklasse nog geen verplichte kost voor een automerk. Zo waren de Volvo 440 en de Seat Toledo er alleen als hatchback. Tenminste, dat dacht je … in het najaar van 1995 haalden we die twee modellen bij elkaar als stationwagon! Twee bedrijven boden uitkomst als je per sé een Seat Toledo of Volvo 440 wilde met meer ruimte en een doorlopende daklijn.

De specialisten verwijderden de enorme hatchback achterklep van de auto’s en vervingen die door een kunststof opbouw.

Spread tot stationwagons verbouwde Volvo 440 en Seat Toledo

Het in 1995 al niet meer bestaande bedrijf EBS deed het al eerder met hatchbacks Renault 25 en Daihatsu Applause, het Belgische ACT had het idee voor de Volvo 440. De Seat Toledo is van tuner Bieber. Die Duitse firma deinsde niet terug voor wat zaagwerk aan auto’s, zelfs niet als het wat exotischer machinerie was dan een Seat Toledo. Zo leverde het een ombouw tot cabriolet van de Porsche 924 maar ook auto’s als de Volkswagen Golf II en de Opel Kadett D moesten eraan geloven. Dat het niet alleen voor de fun aan het zagen en knippen ging bewijst deze Seat Toledo ‘Vario’. In elk geval leverde Bieber mooier werk dan ACT, want die Toledo stationwagon ziet er best goed uit, alsof hij zo van de fabrikant zelf kwam. De Volvo 440 ziet er wat knulliger uit, mede door de oorspronkelijke daklijn en de recht aflopende achterzijde.

Omgebouwd tot stationwagon: Volvo 440 en Seat Toledo

Bij het rijden van deze onofficiële stationwagons hoorden we wel wat meer gekraak dan bij de originele 440 en Toledo. Wie destijds zo’n ombouw wilde, moest 4.000 gulden (€1.815) betalen. Een echte middenklasse stationwagon van Volvo kwam al het jaar erop, in 1996 verscheen de V40. Van de tweede Toledo kwam die nooit, de derde Toledo was er wel als een stationwagon, in een hoogst opmerkelijke vorm: het was gewoon een mpv met een kont, een Altea met een aanplakkofferbak. 

Omgebouwd tot stationwagon: Volvo 440 en Seat Toledo

Omgebouwd tot stationwagon: Volvo 440 en Seat Toledo

5 Bekijk reacties
Volvo 440 Seat Toledo Occasions

Lees ook

Autotest
Seat Toledo 1.8 SE

Seat Toledo 1.8i SE (1996)

Achtergrond
Honda Civic CRX Coupé 1988-1993

Japan vs Duitsland: deze sportievelingen stijgen het meest in waarde

Op Zoek Naar
Occasions

€5.000 toch nog te duur voor een eerste auto? Deze occasions koop je voor €3.000

Vergelijkende test
Opel Vectra - Volvo 440

Nu bijna zeldzamer dan een Ferrari: de ooit populaire Opel Vectra en Volvo 440 in een dubbeltest

Nieuws
Volvo 440

Deze Volvo 440 is prachtig stukje Nederlandse autogeschiedenis - Liefhebber Gezocht

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.