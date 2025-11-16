In de jaren 90 was een stationwagon in de middenklasse nog geen verplichte kost voor een automerk. Zo waren de Volvo 440 en de Seat Toledo er alleen als hatchback. Tenminste, dat dacht je … in het najaar van 1995 haalden we die twee modellen bij elkaar als stationwagon! Twee bedrijven boden uitkomst als je per sé een Seat Toledo of Volvo 440 wilde met meer ruimte en een doorlopende daklijn.

De specialisten verwijderden de enorme hatchback achterklep van de auto’s en vervingen die door een kunststof opbouw.

Het in 1995 al niet meer bestaande bedrijf EBS deed het al eerder met hatchbacks Renault 25 en Daihatsu Applause, het Belgische ACT had het idee voor de Volvo 440. De Seat Toledo is van tuner Bieber. Die Duitse firma deinsde niet terug voor wat zaagwerk aan auto’s, zelfs niet als het wat exotischer machinerie was dan een Seat Toledo. Zo leverde het een ombouw tot cabriolet van de Porsche 924 maar ook auto’s als de Volkswagen Golf II en de Opel Kadett D moesten eraan geloven. Dat het niet alleen voor de fun aan het zagen en knippen ging bewijst deze Seat Toledo ‘Vario’. In elk geval leverde Bieber mooier werk dan ACT, want die Toledo stationwagon ziet er best goed uit, alsof hij zo van de fabrikant zelf kwam. De Volvo 440 ziet er wat knulliger uit, mede door de oorspronkelijke daklijn en de recht aflopende achterzijde.

Bij het rijden van deze onofficiële stationwagons hoorden we wel wat meer gekraak dan bij de originele 440 en Toledo. Wie destijds zo’n ombouw wilde, moest 4.000 gulden (€1.815) betalen. Een echte middenklasse stationwagon van Volvo kwam al het jaar erop, in 1996 verscheen de V40. Van de tweede Toledo kwam die nooit, de derde Toledo was er wel als een stationwagon, in een hoogst opmerkelijke vorm: het was gewoon een mpv met een kont, een Altea met een aanplakkofferbak.