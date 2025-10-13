Honderden sterretjes in de grille, honderden sterretjes in de wielen, sterretjes in de koplampen en sterretjes in de achterlichten: Mercedes strooit tegenwoordig wel erg kwistig met zijn beroemde logo. De meest opvallende van al die sterren zit nog altijd voorop, maar in veruit de meeste gevallen plaatst Mercedes-Benz dat logo daar wel ín de grille. Dat was enkele decennia terug wel anders, want toen stond de Mercedes-ster nog per definitie óp de neus van een Mercedes. Dat bestaat nog steeds, maar je moet er wel steeds beter naar zoeken. De S-klasse heeft de klassieke grille met het ‘ornament’ altijd gehouden (behalve de S63…) en de EQS kreeg hem zelfs nog bij de facelift.

Nu leren we via de Instagram-pagina van Mercedes’ designbaas Gorden Wagener dat de klassieke Mercedes-ster nog lang niet dood is. Wagener laat namelijk een duister plaatje zien van wat hoogstwaarschijnlijk een nieuwe concept-car van Mercedes is. Deze ‘Vision onbekend’ krijgt een grille die lijkt op het zeer opvallende lichtjesfeest van de nieuwe elektrische GLC. Het verschil: het gaat hier om een versie met een separate ster op de neus van de auto. De grille zelf loopt helemaal tot onderin de voorbumper door en is qua indeling vergelijkbaar met de klassieke grille van Mercedes-Benz, al is dit exemplaar overduidelijk alleen functioneel voor wie graag meer wil opvallen. Het duistere plaatje laat verder niet veel zien van de auto, maar we menen wel te kunnen concluderen dat het om een laag een langgerekt model gaat. Wellicht een voorbode van en toekomstige S-klasse of GT-achtige dus, waarvan we binnenkort ongetwijfeld meer te zien krijgen.