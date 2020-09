Ook Toyota Starlet keert terug!

Toyota blies onlangs modelnaam Urban Cruiser nieuw leven in en nu trekt het merk ook modelnaam Starlet uit de mottenballen. Net als bij de Urban Cruiser het geval was, is ook de Starlet minder Toyota dan je zou denken.

Kort geleden stelde Toyota in India een nieuwe Urban Cruiser aan de consument voor, in feite een Suzuki Vitara Brezza waarover Toyota zijn eigen kruidenmix heeft uitgestrooid. Met het opnieuw gebruiken van modelnaam Urban Cruiser keerde een modelnaam terug die Toyota wereldwijd sinds 2016 niet meer had toegepast. Vandaag keert een voor ons nog veel bekendere modelnaam terug: Starlet.

Modelnaam Starlet werd vanaf 1973 voor het eerst gebruik voor een compacter model dat een stapje onder de Corolla een plekje kreeg. In 1978 verscheen er voor het eerst een Starlet op de Nederlandse markt. Toyota zette in 1999 een streep door de Starlet en besloot de opvolger van de laatste, vijfde generatie aan te duiden als 'Yaris' (Vitz). Na 21 jaar plakt Toyota de nog altijd bekende naam op een vijfdeurs hatchback waaraan in feite weinig tot niets Toyota is. De nieuwe Starlet is namelijk niets anders dan een Suzuki Baleno met Toyota-beeldmerken. Dat is opvallend. In India verkoopt Toyota een Suzuki Baleno met eigen logo's die het Glanza heeft gedoopt. Tevens een modelnaam die ervoor jaren niet werd gebruikt.

De Starlet die Toyota nu heeft gepresenteerd, gaat in tientallen Afrikaanse landen aan de man worden gebracht, maar verschilt toch op een belangrijk punt met zijn Indiase Glanza-broer. Waar de Glanza een 90 pk 1.2 heeft zoals die in de tot voor kort in Nederland leverbare Baleno leverbaar was, heeft de Starlet een 92 pk leverende 1.4 onder de kap. Die is naar keuze gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak of aan een automaat met vier versnellingen. Deze 1.4 is een Suzuki-motor die in diverse markten buiten Europa en India in de Baleno beschikbaar is.

De Starlet is pas het vierde model dat Toyota Tsusho, onder meer verantwoordelijk voor de levering van Toyota's in Afrika, in Afrika gaat leveren. Naast de Starlet heeft de onderneming de Land Cruiser 200, Hilux en Hiace op de menukaart staan. Het bedrijf zegt in de toekomst nauwer samen te willen werken met Suzuki. Daarnaast belooft Toyota Tsusho op termijn een uitgebreid modellenaanbod, van SUV's tot sedans. Overigens verkoopt Suzuki op zijn beurt straks een model dat van Toyota afkomstig is: de Across. Die op de Toyota RAV4 gebaseerde SUV komt wél naar Nederland.