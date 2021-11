0 NCAP-sterren voor Suzuki Baleno

Latin NCAP heeft twee modellen aan zijn veiligheidsproeven onderworpen. Zowel de Suzuki Baleno als de Toyota Yaris werden aan alle kanten aan gort gereden, met teleurstellende resultaten tot gevolg. De Suzuki Baleno keerde met geen enkele ster huiswaarts, de Yaris wist er nog één binnen te slepen.

Moet je je in Europa nu grote zorgen maken? Welnee. De Baleno die van de vijf haalbare sterren er geen enkele binnen wist te hengelen, is de basisversie zoals die in diverse Zuid-Amerikaanse landen wordt verkocht. De auto heeft weliswaar twee airbags, maar moet het in tegenstelling tot het tot vorig jaar in Nederland geleverde exemplaar zonder zijairbags en zaken als elektrische stabiliteitscontrole doen. In de in Europa geleverde Baleno waren zes airbags standaard, waaronder dus gordijnairbags. In 2016 haalde de Baleno in Europa 4 NCAP-sterren.

De Toyota Yaris die tijdens de proeven van Latin NCAP hevig teleurstelde, heeft in nog mindere mate iets met de hier bekende Yaris (XP210) te maken. Sterker nog, het betreft een compleet ander model. De in diverse Zuid-Amerikaanse landen als Yaris verkochte Toyota, hij is er als sedan en als hatchback, is de lokaal gebouwde versie van de XP150-generatie die geen enkel boutje met 'onze Yaris' deelt. Ook deze auto wordt in Midden- en Zuid Amerika niet standaard geleverd met gordijnairbags en wist slechts marginaal beter te scoren dan de Baleno. Bij de simulatie van een zijwaartse botsing vloog een portier open en het veiligheidsgordelalarm functioneerde aan de bestuurderskant niet. De Toyota Yaris die je in Nederland kunt kopen, scoorde vorig jaar netjes 5 NCAP-sterren.

'Consument heeft echt op veilige auto'

Alejandro Furas, secretaris-generaal van Latin NCAP, windt er geen doekjes om en noemt de resultaten een voortzetting van een reeks teleurstellingen. Latin NCAP roept Toyota en Suzuki op de standaard veiligheidsvoorzieningen van zijn modellen te verbeteren en zegt terecht dat de Midden- en Zuid-Amerikaanse consument recht heeft op veilige nieuwe auto's zonder dat daar extra voor moet bijbetaald moet worden. 'We willen geen auto's meer die geen of slechts één NCAP-ster haalt.'