Suzuki Baleno nu ook als Cross

Eind vorig jaar werd duidelijk dat Suzuki in Nederland geen heil meer ziet in de Baleno. De vijfdeurs hatchback werd uit het Nederlandse modellengamma geknipt, maar elders in de wereld mag hij nog vrolijk door. De vrij nuchtere en door Maruti Suzuki in India gefabriceerde hatchback werd onlangs gefacelift en nu heeft die bijgewerkte Baleno ook de Colombiaanse markt bereikt. Hij keert namelijk als Baleno Cross terug naar de Colombiaanse automarkt.

Laat je niet misleiden door de nieuwe modelnaam met de toevoeging 'Cross'. Vanbuiten zijn de verschillen met de reguliere Baleno namelijk bijzonder klein. De Baleno Cross heeft zwarte raamlijsten in plaats van aluminiumkleurige exemplaren, maar moet het wel zonder crossversies kenmerkende zaken als kunststof wielkastranden stellen. In plaats daarvan krijgt de Baleno Cross harde kunststof spatlappen bij zowel de voor- als achterwielen. Een rivaal voor de Stepway-versie van de Renault Sandero is de Baleno niet direct. In tegenstelling tot een dergelijke Stepway-uitvoering staat de Baleno Cross níet hoger op zijn poten. Onder de kap ligt een 91 pk sterke 1.4, een machine die leverbaar is met een handgeschakelde vijfbak maar waar ook een viertraps automaat aan te koppelen valt.

De Suzuki Baleno is verkooptechnisch in Colombia geen pottenbreker. Vorig jaar verkocht Suzuki er grofweg 700 exemplaren van, een aantal dat compleet overschaduwd wordt door de pak 'm beet 20.000 exemplaren die Renault er van de Sandero en Sandero Stepway verkoopt. De standaard van dakdragers voorziene Baleno Cross heeft in Colombia een vanafprijs van omgerekend €11.136.