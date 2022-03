Toyota Glanza is minder Baleno

Ondanks dat de Baleno in 2019 al van de Nederlandse markt verdween, volgen we de levensloop van de Suzuki en zijn derivaten op de voet. Dat brengt ons vandaag in India waar Toyota een facelift doorvoert op de Glanza.

Autoliefhebbers denken bij het horen van modelnaam Glanza ongetwijfeld aan die rappe, rechtsgestuurde Starlet van de laatste generatie. Toyota past de naam Glanza sinds 2019 echter toe op een minder sportief model. De huidige Glanza is namelijk niets meer dan in India verkochte Suzuki Baleno waar Toyota zijn eigen badges op heeft geplakt. De Suzuki Baleno ging er onlangs voor een tweede keer onder het mes en dat betekent dat het nu tijd is voor de Glanza om zijn nieuwe snoet te ontvangen.

De in 2019 gepresenteerde Glanza kreeg exact hetzelfde front aangemeten als de toen net voor het eerst gefacelifte Baleno. Het is opvallend dat Toyota de gefacelifte Glanza een meer eigen gezicht heeft gegeven. Toyota is te herkennen. De vorm van de koplampen is gelijk, maar daar hebben we de overeenkomsten met de Baleno wel mee gehad. De koplampen hebben een andere indeling, de Glanza heeft een compleet eigen voorbumper met grote zwarte kunststof delen en C-vormige aluminium sierstrips rond de mistlampen. Het opvallendst is misschien wel de grille. Waar de Suzuki Baleno een groot rooster heeft, geeft Toyota de Glanza een platter exemplaar dat wordt doorklieft door een chroomkleurig sierdeel. De achterkant en het interieur van de Glanza worden echter wel op dezelfde wijze als bij de Baleno vernieuwd.

Leuk weetje: Toyota verkoopt de Baleno-Glanza in diverse Afrikaanse landen met een andere bekende modelnaam die het al even op de planken had liggen: Starlet.