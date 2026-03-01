Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

De eerste auto ooit en de Reliant Robin zijn de bekendste driewielers maar er waren er meer

Constructief eenvoudiger

Driewielers
Cornelis Kit

Driewielers zijn constructief eenvoudiger en dus goedkoper, toch is dat niet genoeg om auto’s met vier wielen uit de markt te drukken. Maar of dat aan de onderstaande zeven heeft gelegen?

Driewielers

Benz Patent-Motorwagen (1888)

Het bestaande stuurmechanisme voor koetsen (een starre as met een draaischamel) is bij hogere snelheid instabiel en neemt veel ruimte in. Omdat Karl Benz fuseebesturing niet direct voor elkaar krijgt, kiest hij bij zijn eerste auto voor één voorwiel.

Reliant Robin (1973)

Het ontwerp van de Reliant Robin is van de hand van Tom Karen, de man die ook de eveneens driewielige Bond Bug op zijn naam heeft staan, maar ook de meer tot de verbeelding sprekende Reliant Scimitar.

Driewielers

Morgan F-serie (1933)

De Morgan F-serie bestaat uit tweezitters (de F2 en de sportievere F Super) en een vierzitter (de F4), allemaal voorzien van viercilinder zijkleppers uit de Ford Y en later de Anglia. De laatste F Super wordt pas gebouwd in 1952.

Driewielers

Messerschmitt KR200 (1955)

Na de Tweede Wereldoorlog mag Messerschmitt tien jaar lang geen vliegtuigen bouwen. Als alternatief ontwerpt vliegtuigingenieur Fritz Fend driewielige Kabinerollers (vandaar KR), met achterin een Sachs eencilinder tweetaktmotor.

Driewielers

Davis Divan (1947)

De Davis Divan dankt zijn naam aan zijn brede vierzitsbank. Hoewel de in Los Angeles gevestigde Davis Motorcar Company grote plannen heeft, blijft de productie steken op zestien exemplaren, waarvan elf prototypes.

Driewielers

Fuldamobil Bambino 200 (1955)

Hoewel de bedrijfsnaam anders doet vermoeden (Elektromaschinenbau Fulda), wordt de Fuldamobil S-1 aangedreven door een tweetakt ILO-motor. In Veghel bouwt Alweco de S-1 in licentie en doopt het karretje Bambino 200.

Driewielers

Spijkstaal VL1500 (1967)

Slechts één voorwiel geeft de elektrisch aangedreven rijdende winkel van Spijkstaal een heel kleine draaicirkel, wel zo handig in krappe straatjes.

Plaats een reactie
Classic Cars

Lees ook

Nieuws
Morgan XP-1

Morgan XP-1: driewielige proeftuin voor elektrische Morgan

Reportage
MERCEDES AMG DUITS

Brute AMG's uit de jaren 90 vind je vooral in Japan waar ze cult zijn maar ook hier stijgen prijzen

Mijn eerste auto
Ford Escort voor Mijn Eerste Auto

Kevin kreeg deze Ford Escort voor een fles Beerenburg, dikke Jaguars volgden maar de Ford bleef

Proefrit
Suzuki SC100

Suzuki SC100 - Dit was eigenlijk een Smart avant la lettre

Reportage
Toyota Cressida en Carina klassiekers jaren 70

Pieter kreeg een prachtig gerestaureerde Toyota Carina van Cressida-rijdende schoonvader

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.