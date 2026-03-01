Driewielers zijn constructief eenvoudiger en dus goedkoper, toch is dat niet genoeg om auto’s met vier wielen uit de markt te drukken. Maar of dat aan de onderstaande zeven heeft gelegen?

Benz Patent-Motorwagen (1888)

Het bestaande stuurmechanisme voor koetsen (een starre as met een draaischamel) is bij hogere snelheid instabiel en neemt veel ruimte in. Omdat Karl Benz fuseebesturing niet direct voor elkaar krijgt, kiest hij bij zijn eerste auto voor één voorwiel.

Reliant Robin (1973)

Het ontwerp van de Reliant Robin is van de hand van Tom Karen, de man die ook de eveneens driewielige Bond Bug op zijn naam heeft staan, maar ook de meer tot de verbeelding sprekende Reliant Scimitar.

Morgan F-serie (1933)

De Morgan F-serie bestaat uit tweezitters (de F2 en de sportievere F Super) en een vierzitter (de F4), allemaal voorzien van viercilinder zijkleppers uit de Ford Y en later de Anglia. De laatste F Super wordt pas gebouwd in 1952.

Messerschmitt KR200 (1955)

Na de Tweede Wereldoorlog mag Messerschmitt tien jaar lang geen vliegtuigen bouwen. Als alternatief ontwerpt vliegtuigingenieur Fritz Fend driewielige Kabinerollers (vandaar KR), met achterin een Sachs eencilinder tweetaktmotor.

Davis Divan (1947)

De Davis Divan dankt zijn naam aan zijn brede vierzitsbank. Hoewel de in Los Angeles gevestigde Davis Motorcar Company grote plannen heeft, blijft de productie steken op zestien exemplaren, waarvan elf prototypes.

Fuldamobil Bambino 200 (1955)

Hoewel de bedrijfsnaam anders doet vermoeden (Elektromaschinenbau Fulda), wordt de Fuldamobil S-1 aangedreven door een tweetakt ILO-motor. In Veghel bouwt Alweco de S-1 in licentie en doopt het karretje Bambino 200.

Spijkstaal VL1500 (1967)

Slechts één voorwiel geeft de elektrisch aangedreven rijdende winkel van Spijkstaal een heel kleine draaicirkel, wel zo handig in krappe straatjes.