In 2026 gaan we een hoop nieuwe auto's ontmoeten. Zo komen onder andere een nieuwe Toyota RAV4 en ID Polo op de markt, maar de reïncarnatie van de Renault Twingo, kun je volgend jaar eveneens op de Nederlandse wegen tegenkomen.

Range Rover Velar en Electric: Uitbreiding en opvolging

De introductie van de elektrische Range Rover werd steeds wat vooruit geschoven, maar in 2026 is het echt zover. Het is nog wel grotendeels een rijdend mysterie, al weten we dat er een 117-kWh accu in zit, in combinatie met 800V-techniek. Er komt ook een elektrische Velar-achtige aan, die waarschijnlijk de Velar helemaal opvolgt.

Renault Twingo: Toegankelijk retro

De Renault 5 weet met zijn guitige retro-look al aardig wat mensen voor zich te winnen, maar er is meer op komst. Er komt ook een elektrische reïncarnatie van de Twingo aan, die in een segment lager op de markt komt. De Renault krijgt op een vanafprijs €20.900, waarmee Renault zijn eerdere belofte, een vanafprijs van minder dan €20.000, net niet waarmaakt.

Renault Clio: Helemaal anders

Na twee sterk op elkaar lijkende generaties oogt de Renault Clio voortaan helemaal anders. Verder is hij 7 cm langer dan zijn voorganger. Het recept blijft echter vrijwel gelijk. Er is keuze uit een benzinekrachtbron (115 pk mild-hybride 1.2 TCe-driecilinder), een versie van die motor die ook op lpg kan draaien (vooralsnog niet in Nederland verkrijgbaar) én een hybride aandrijflijn met 160 pk systeemvermogen.

Skoda Epiq: Compact én ruim

Skoda breidt elektrisch uit naar onderen en mengt zich met de Skoda Epiq tussen onder meer de Peugeot e-2008 en Opel Mokka Electric. Met een kofferruimte van maar liefst 475 liter gaat hij in elk geval met een klassiek Skoda-kenmerk sterk de strijd aan. De Epiq is 4,1 meter lang en krijgt tot 425 km actieradius. Meer cijfers zijn er op het moment van schrijven helaas nog niet.

Skoda EV zevenzitter: Voor de hele familie

Heb je een groot gezin en wil je elektrisch rijden? Succes, het aanbod van zes- of zevenzitters puilt nog niet uit. Skoda doet straks een duit in het zakje met een nog naamloze grotere broer van de Enyaq. Hij treft straks onder meer de Hyundai Ioniq 9 en Kia EV9 en moet ze met zo’n 600 km rijbereik van repliek dienen.

Smart #2: Het ukkie is terug

Tegenwoordig heeft het enkele jaren geleden flink hervormde Smart alleen nog SUV’s in het aanbod, maar er komt ook weer een klein tweezittertje aan: de #2. Volledig elektrisch en ontwikkeld voor Europa.

Subaru E-Outback: Opgefrist en langer

De Subaru Solterra is gefacelift en krijgt meteen ook een 14 cm langere afgeleide naast zich: de E-Outback. In wezen is dat Subaru’s versie van de Toyota bZ4X Touring. Hij krijgt voorlopig één aandrijflijn: een 343 pk sterke vierwielaangedreven versie met 74,7-kWh accu. Ook de Solterra krijgt die. Allebei mogen ze 1.500 kilo trekken.

Subaru Uncharted: CH-R+ van Subaru

Met een naam als ‘Uncharted’ trek je wel de aandacht. Deze elektrische Subaru doet dat en stiekem is het niet te missen dat de Uncharted in feite een Toyota C-HR+ is. Met andere bumpers en verlichting oogt hij toch enigszins anders. Net als bij de Toyota is er een 224 pk sterke voorwielaangedreven versie of een AWD met 343 pk. Het maximale rijbereik bedraagt 585 km.

Toyota bZ4X Touring: Stukje meer

We noemden hem al bij de Subaru E-Outback; de Toyota bZ4X Touring. Dat is een 14 cm langere broer van de bZ4X. Hierin heb je 148 liter meer bagageruimte. Hij is niet alleen ruimer, maar ook sterker. De vierwielaangedreven versie is niet 343 maar 380 pk sterk. Met de FWD van 224 pk kom je het verst: 560 km.

Toyota RAV4: De nummer 1

De Toyota RAV4 is de wereldwijde verkooptopper en nu is die helemaal in het nieuw gestoken. Hij komt wat forser en hoekiger voor de dag en komt hier alleen als plug-in hybride. Die is 268 pk of 304 pk sterk en heeft dan respectievelijk voor- of vierwielaandrijving. Het elektrische rijbereik is met 100 km aanzienlijk te noemen. Bijladen kan met 50 kW.

Volkswagen ID Polo: Polo, maar dan anders

Weet je nog dat er een Volkswagen ID2 zou komen? Nou, dat wordt de ID Polo. Volkswagen haalt er gewoon de bekende en succesvolle naam bij voor de elektrische tegenhanger. Hij krijgt een vrij conventioneel uiterlijk voor een EV. De voorwielaangedreven EV wordt zo’n 4,05 meter lang, komt ook als GTI en die levert 226 pk.

Volkswagen ID Cross: Hogere broer

De Volkswagen ID Polo krijgt ook vrijwel meteen een hogere broer naast zich. Een elektrisch T-Cross-alternatief, dus. Die heet dan ook waarschijnlijk ID Cross en wordt net als de ID Polo vrij traditioneel van vorm. Wel zit er wat meer speelsheid in het ontwerp, met onder meer Citroën-achtige sierelementen op de C-stijl.

Volkswagen T-Roc: Evolutie

Met een succesnummer als de Volkswagen T-Roc moet je niet voor grote koerswijzigingen gaan. Dat begrijpt Volkswagen en dus herkennen we de nieuwe generatie direct als T-Roc. Vooral vanbinnen oogt het duidelijk moderner. De 12 cm gegroeide T-Roc krijgt een 116 pk sterke mild-hybride 1.5 TSI en later volgt een volwaardig hybride aandrijflijn én een heuse R.

Volkswagen ID4: Doorstarten

De Volkswagen ID4 verkoopt niet zo lekker als neef Skoda Enyaq en daarin speelt het uiterlijk ongetwijfeld een rol. Volkswagen werkt aan een zogenoemde reskin, een zeer uitgebreide facelift die het merk als generatiewissel neerzet. Daarbij krijgt de ID4 een wat strakker gelijnde koets en wat meer knoppen in het interieur. Verder rekenen we op nieuwe (LFP-) accu’s.

Volvo EX60: Elektrisch naast succesnummer

De Volvo XC60 is nog altijd niet aan te slepen en nu wil Volvo met een EV in datzelfde hoekje van de markt gaan opereren. Dat gebeurt straks met de EX60. Die krijgt meteen de grootste actieradius van alle tot nu toe op de markt gebrachte elektrische Volvo’s. Hoeveel precies, dat is nog niet helder, maar hij gaat dus voorbij de 700 km van de Volvo ES90. De EX60 rolt straks in Zweden van de band.

Volvo XC70: Twee werelden

Elektrisch rijden en op brandstof rijden, die twee werelden verenigt de Volvo XC70 behoorlijk goed. Deze nieuwe plug-in hybride SUV kan naar verwachting zo’n 160 km volledig elektrisch rijden en inclusief brandstof komt het bereik op zo’n 1.000 km uit. Een 1.5 viercilinder kan de accu van stroom voorzien en ook de aandrijving voor zijn rekening nemen. Je kunt de XC70 ook gewoon aan de stekker hangen. In dat geval kun je in 23 minuten de accu van 0 tot 80 procent volladen.

Xpeng P7 en P7+: Twee keer P7

De fonkelnieuwe Xpeng P7 komt ook deze kant op. In China is die er met 74,9-kWh LFP-accu en een 92,2-kWh NMC-exemplaar. Er is een 367 pk krachtige achterwielaandrijver én 593 pk sterke variant met vierwielaandrijving. Er komt nog een P7 deze kant op, althans, de P7+. Dat is een net iets langere liftback, die juist iets lager in de markt komt te staan. In China heeft de P7+ 60,7 kWh, 74,9 kWh en 76,4 kWh metende LFP-accu’s en tot 313 pk vermogen.