Xpeng stalt een uitgebreide reeks modellen uit op de beursvloer van de IAA in München. Het publiek kan er snuffelen van en voelen aan de vernieuwde G6 en G9 en aan een lel van een elektrische MPV die X9 heet. Maar er is meer. Zo staan ook de Xpeng P7 en P7+ tussen al het nieuwsgeweld om aandacht te vechten. Met een reden: ze komen beide in Europa en zeer waarschijnlijk dus ook in Nederland op de markt.

Xpeng P7+

Zowel de Xpeng P7 als Xpeng P7+ is al even bekend. De Xpeng P7+ (foto's 13 t/m 20) is de oudste van het stel, maar is voor ons Europeanen piepjong en is ook in thuisland China pas net uit. In oktober vorig jaar konden we tijdens de Paris Motor Show al even aan de P7+ ruiken, maar vooralsnog was het niet helder of hij ook naar Europa zou komen. Dat is het nu wel. Xpeng bevestigt dat de P7+ 'binnenkort' zijn Europese marktintroductie beleeft.

In een notendop: de Xpeng P7+ is een 5,06 meter lange elektrische liftback met - in China - 60,7 kWh, 74,9 kWh en 76,4 kWh grote LFP-accu's. Hij is langer dan de P7, maar moet ook goedkoper worden. Daar wijzen de vermogens van 245 en 313 pk ook op. Xpeng noemt de P7+ zijn eerste software driven-model en dat geeft direct aan hoe vol de Chinezen het model met slimme software stoppen.

Nieuwe Xpeng P7

De nieuwe Xpeng P7 fungeert als opvolger van de huidige generatie P7 die in Nederland inmiddels niet meer leverbaar is. De nieuwe Xpeng P7 is opvallend scherp gesneden en heeft een beduidend minder afgerond ontwerp dan de auto die hij gaat vervanging. Over het vervangen gesproken: dat gaat eind 2026 gebeuren. De tweede generatie P7 is 5,02 meter lang, heeft een wielbasis van 3 meter en is er in China, behalve met 74,9-kWh LFP-accu ook met een 92,2-kWh NMC-exemplaar. Wat vermogen betreft blaast hij de P7+ voorbij. De nieuwe P7 is er in zijn thuisland als 367 pk krachtige achterwielaandrijver én als 593 pk sterke variant met vierwielaandrijving.

Voor prijzen en uitgebreide Europese technische specificaties is het echter nog te vroeg.