Volkswagen ID4 wordt grondig vernieuwd - Vooruitblik

We kijken in de glazen bol van onze visionaire kunstenaars, die op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Met de elektrische ID-modellen heeft Volkswagen misschien wat té hard geprobeerd om Tesla na te volgen. Bij een toekomstige facelift van de ID4 gebeurt dat opnieuw, maar dan door hem grondig te verbeteren.

Highlights Volkswagen ID4

Facelift, maar wel grondig

Meer fysieke knoppen

Grondig vernieuwde aandrijflijn

Als het om EV’s gaat, wordt Tesla al snel genoemd als lichtend voorbeeld. Autofabrikanten volgen de Amerikaanse EV-pionier niet alleen als het gaat om aandrijflijnen, maar ook als het gaat om interieurconcepten, verkoopmodellen en zelfs de opbouw van prijslijsten. Bij de elektrische ID-modellen van Volkswagen uit zich dat op allerlei manieren. De ID3 en later de ID4 namen resoluut afscheid van Volkswagens doordachte, maar ook traditionele interieurs. In plaats van knoppen waren er touchscreens en sliders, starten en stoppen gaat volledig automatisch en het aantal beschikbare opties werd drastisch teruggevoerd.

Minimalisme voert sindsdien de boventoon, zowel in de auto’s zelf als op de prijslijst. Die aanpak heeft voor Tesla veel goeds gebracht, maar bij Volkswagen moesten we toch vooral denken aan de uitspraak ‘Schoenmaker, blijf bij je leest’. De Duitsers negeerden hiermee immers grotendeels de eigen expertise en lieten de traditionele sterke punten van hun merk doelbewust liggen, terwijl het evenaren van Tesla en andere nieuwkomers op technologisch vlak maar matig wilde lukken. Bedieningsgemak en interieurkwaliteit gingen er met sprongen op achteruit, zonder genoeg zichtbare sterke punten ter compensatie.

Knoppen

Inmiddels geeft Volkswagen zelfs ruiterlijk toe dat er fouten zijn gemaakt op dit gebied, en is de weg omhoog weer gevonden. ID-modellen werden goedkoper en beter, nieuw infotainment bracht verlichting voor gebruikers en voor de modellen waarin de gekmakende touchpads op het stuur nog niet zijn vervangen door fysieke knoppen, is tenminste de belofte gedaan dat dit gaat gebeuren.

De grootste verbetering moet echter nog komen. Voor onder meer de ID4 werkt Volkswagen naar verluidt aan een serieuze facelift, die veel meer dient om te verbeteren dan om te moderniseren. Eigenlijk volgt het merk hiermee opnieuw Tesla, dat bij de Model 3 en Model Y eveneens zeer forse verbeteringen doorvoerde door de auto’s van boven tot onder te vernieuwen.

Reken voor de ID4 op iets soortgelijks, al gaat Volkswagen anders dan Tesla juist voor meer fysieke knoppen en schakelaars. Volkswagens technische ontwikkelingschef Kai Grünitz zou volgens Autocar hebben gezegd dat de huidige sliders en digitale ‘knoppen’ plaatsmaken voor vertrouwde fysieke exemplaren. Een fijn infotainmentsysteem met een groot touchscreen mag uiteraard wel blijven, maar de rest van de bediening wordt zo een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

De interieurkwaliteit gaat er ook op vooruit en het design wordt flink bijgewerkt. De ronde, vriendelijke vormen van de ID4 zullen waar mogelijk plaatsmaken voor een strakker en zakelijker design, naar voorbeeld van de ID.2all-concept die als voorbode geldt voor een kleinere ID2.

Ook ID3

Zelfs in technisch opzicht kan er een heleboel gaan veranderen bij de ID4. We rekenen op een herziene en flink gemoderniseerde versie van het huidige MEB-platform, met nieuwe accupakketten en cobaltvrije LFP-accu’s voor bepaalde uitvoeringen. ‘MEB+’ maakt de elektrische Volkswagens daarmee potentieel ook goedkoper, ook al zo’n klassiek voorbeeld uit het Tesla-handboek.

Tot slot is er nog mogelijk goed nieuws voor wie deze verbeteringen wel ziet zitten, maar een ID4 niet. Een soortgelijk lot wacht ongetwijfeld ook de sterk aan de ID4 gelieerde ID5, al is het nog wel zeer de vraag of die er straks überhaupt nog bij is. Volkswagen werkt tegelijkertijd ook aan een op soortgelijke wijze aangepaste ID3. Dat lijkt een goede en logische keuze. Ook de nadelen van die auto concentreren zich immers in feite op details en niet op de basis, die prima is. De ID-modellen kunnen hun forse ontwikkelingskosten zo terugverdienen met een extra lange levensduur, terwijl het elektrische aanbod van Volkswagen straks eindelijk recht doet aan wat traditioneel de sterke punten van dit merk zijn. Zou het dan toch nog helemaal goed gaan komen met die Duitsers?