Het leveringsgamma van de Renault 4 E-Tech Electric wordt uitgebreid met de Plein Sud. Wat dat is: een enigszins historisch verantwoorde versie met een roldakje. Maar er is meer!

De R4 waar de elektrische Renault 4 E-Tech Electric met talloze designelementen naar verwijst was er met een roldakje en nu is het huidige model dat ook. Althans, als je voor de Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud gaat die €37.090 kost. Voor dat bedrag krijg je de Techno-uitvoering. Daarmee is hij €1.800 duurder dan een Renault 4 E-Tech Iconic zonder het roldakje. Liever de Plein Sud als Iconic? Kan ook. Breng dan €38.590 mee naar de dealer. Die biedt een elektrisch bedienbaar canvas roldakje dat 92 centimeter lang en 80 centimeter breed is. Ook achterin moet je dus van een wapperende kruin kunnen genieten. De 'open' Renault is er alleen in combinatie met de 150 pk sterke elektromotor en de 52 kWh accu.

De Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud verwijst met zijn naam naar de Plein Air-uitvoering van de R4 van weleer, al ging die wat 'open ervaring' betreft een stuk verder. Bij de R4 Plein Air maakten naast het dak ook de portieren en een deel van de achterzijde plaats voor stof.

Er is meer nieuws met betrekking tot de Renault 4 E-Tech Electric. Advanced Driver Monitoring System is nieuw. Het maakt gebruik van een camera in de linker A-stijl en detecteert vermoeidheid of afleiding van de bestuurder. Ook wordt de alertheid meegenomen. Emergency Stop Assist is nieuw. Ook het batterijtemperatuurbeheer is vernieuwd. Dankzij een nieuwe warmtewisselaar zijn de laadtijden bij lage tot zeer lage temperaturen (0 tot -20 graden) net even korter.