Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Cupra Formentor VZ5 635 Abt
Cupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 AbtCupra Formentor VZ5 635 Abt
 
Nieuws

Cupra Formentor gaat van 385 pk naar 635 pk!

Waanzin

Lars Krijgsman
2

Bijna 400 pk in een Cupra Formentor is meer dan zat, toch? Niet voor iedereen. De Cupra Formentor schopt het nu tot een ronduit bizarre 635 pk!

De Cupra Formentor is er in Nederland met twee aandrijflijnen, die allebei uit een benzinemotor en een elektromotor bestaan. Het zijn 204 pk en 272 pk sterke plug-in hybrides. Elders is de Formentor er ook met andere aandrijflijnen. Zo staat de Cupra in Duitsland met 150 pk sterke 1.5 TSI/eTSI op de prijslijst, evenals met een 204 pk sterke 2.0 TSI en een 150 pk sterke 2.0 TDI dieselmotor. Er is zelfs een 333 pk sterke 2.0 TSI in de SUV te krijgen, maar het kan nog veel gekker. Cupra levert de Formentor er ook als VZ5 met een 2.5 vijfcilinder van Audi. Die machine brengt maar liefst 390 pk op de been. Er zijn mensen voor wie zelfs dat niet voldoende is.

De Duitse tuner Abt schat in dat dat er zo'n dertig zijn en dus gaat het dertig exemplaren bouwen van een Cupra Formentor VZ5 waarvan het vermogen is opgeschroefd tot een kolderieke 635 pk en 700 Nm. Daarmee is Abt's Formentor slechts 15 pk minder krachtig dan een Lamborghini Urus. Abt brengt onder meer wat het zijn IWI System noemt naar de vijfpitter. Indirecte water- en ethanolinjectie, volgens de Duitsers. Daarmee kan het de motor intern koelen, met de mogelijkheid een gigantisch vermogen uit de machine te persen tot gevolg. De topsnelheid van de opper-Formentor ligt op een duizelingwekkende 300 km/h.

Uiteraard komt de extreme Formentor op een schroefset te staan die volgens de tuner is afgestemd op stevig rondbeuken op de Nürburgring-Nordschleife. Een set aangepaste bumpers, lipjes, randjes en logo's maakt eveneens deel uit van het Cupra Formentor VZ5 635-feestje. De heftige Formentor komt enkel naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

2 Bekijk reacties
Cupra Cupra Formentor

Gerelateerde forum topics

Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid |ACC |Keyless |Sfeer |

CUPRA Formentor

1.4 e-Hybrid |ACC |Keyless |Sfeer |

  • 2021
  • 42.492 km
  • Elektro/Benzine
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
MILANIR Exclusives
€ 24.945
Cupra Formentor 1.5 TSI Business Edition | 1E EIGENAAR! | FULL OPTION! | 100% ONDERHOUDEN

CUPRA Formentor

1.5 TSI Business Edition | 1E EIGENAAR! | FULL OPTION! | 100% ONDERHOUDEN

  • 2024
  • 35.356 km
  • Benzine
  • 110kW/150pk

Automatisch

Online sinds vandaag
LME Cars
prijs op aanvraag
Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid | Panorama | 360° Camera | Matrix LED | ACC | 19' Inch |

CUPRA Formentor

VZ 1.4 e-Hybrid | Panorama | 360° Camera | Matrix LED | ACC | 19' Inch |

  • 2024
  • 48.500 km
  • Elektro/Benzine
  • 180kW/245pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Auto Kempeneers
€ 32.950
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Performance / AUTOMAAT/ 245 PK/ MAXTON PAKKET/ ACC/ STUUR+STOELVERWARM./ PARK.SENSOREN V+A/ CAMERA/ DODEHOEK/ FULL LINK/ KEYLESS/ DIGITAL DASH/ RIJ-MODI/ NAVI/ DAB/ CLIMA/ LED/ 19'' LMV

CUPRA Formentor

1.4 e-Hybrid VZ Performance / AUTOMAAT/ 245 PK/ MAXTON PAKKET/ ACC/ STUUR+STOELVERWARM./ PARK.SENSOREN V+A/ CAMERA/ DODEHOEK/ FULL LINK/ KEYLESS/ DIGITAL DASH/ RIJ-MODI/ NAVI/ DAB/ CLIMA/ LED/ 19'' LMV

  • 2022
  • 48.082 km
  • Elektro/Benzine
  • 180kW/245pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Wittebrug Honselersdijk
€ 27.950
Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid VZ Copper|Pano dak|Sportknop stuur|Elektr stoel360* cam

CUPRA Formentor

1.4 e-Hybrid VZ Copper|Pano dak|Sportknop stuur|Elektr stoel360* cam

  • 2024
  • 13.476 km
  • Elektro/Benzine
  • 180kW/245pk

Automatisch

Online sinds vandaag
De Haas Auto
€ 33.850
Cupra Formentor 1.4 TSI e-Hybrid Essential | Wordt Verwacht | Apple Carplay/Android Auto | Stoelverwarming | Stuurverwarming | Sfeerverlichting |

CUPRA Formentor

1.4 TSI e-Hybrid Essential | Wordt Verwacht | Apple Carplay/Android Auto | Stoelverwarming | Stuurverwarming | Sfeerverlichting |

  • 2022
  • 48.685 km
  • Elektro/Benzine
  • 150kW/204pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Van Mossel Mega Occasion Centrum Budgetcars Waalwijk
€ 25.400

Lees ook

Op Zoek Naar
occasions voor Op Zoek Naar

Hoge instap, hybride maar geen suffe SUV, deze occasions bieden het voor €24.000

Nieuws
Cupra Formentor VZ5

Cupra Formentor krijgt toch weer een vijfcilinder

Nieuws
Cupra Leon

Ook Cupra Leon en Formentor zijn nu goedkoper

Nieuws
Cupra Leon Abt en Cupra Formentor Abt

Cupra Leon en Cupra Formentor speciaal aangekleed door Abt

Autotest
Cupra Formentor vs Toyota C-HR

Dubbeltest: Cupra Formentor vs Toyota C-HR – Verantwoord en (een beetje) sportief

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.