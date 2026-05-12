Cupra Formentor gaat van 385 pk naar 635 pk!

Bijna 400 pk in een Cupra Formentor is meer dan zat, toch? Niet voor iedereen. De Cupra Formentor schopt het nu tot een ronduit bizarre 635 pk!

De Cupra Formentor is er in Nederland met twee aandrijflijnen, die allebei uit een benzinemotor en een elektromotor bestaan. Het zijn 204 pk en 272 pk sterke plug-in hybrides. Elders is de Formentor er ook met andere aandrijflijnen. Zo staat de Cupra in Duitsland met 150 pk sterke 1.5 TSI/eTSI op de prijslijst, evenals met een 204 pk sterke 2.0 TSI en een 150 pk sterke 2.0 TDI dieselmotor. Er is zelfs een 333 pk sterke 2.0 TSI in de SUV te krijgen, maar het kan nog veel gekker. Cupra levert de Formentor er ook als VZ5 met een 2.5 vijfcilinder van Audi. Die machine brengt maar liefst 390 pk op de been. Er zijn mensen voor wie zelfs dat niet voldoende is.

De Duitse tuner Abt schat in dat dat er zo'n dertig zijn en dus gaat het dertig exemplaren bouwen van een Cupra Formentor VZ5 waarvan het vermogen is opgeschroefd tot een kolderieke 635 pk en 700 Nm. Daarmee is Abt's Formentor slechts 15 pk minder krachtig dan een Lamborghini Urus. Abt brengt onder meer wat het zijn IWI System noemt naar de vijfpitter. Indirecte water- en ethanolinjectie, volgens de Duitsers. Daarmee kan het de motor intern koelen, met de mogelijkheid een gigantisch vermogen uit de machine te persen tot gevolg. De topsnelheid van de opper-Formentor ligt op een duizelingwekkende 300 km/h.

Uiteraard komt de extreme Formentor op een schroefset te staan die volgens de tuner is afgestemd op stevig rondbeuken op de Nürburgring-Nordschleife. Een set aangepaste bumpers, lipjes, randjes en logo's maakt eveneens deel uit van het Cupra Formentor VZ5 635-feestje. De heftige Formentor komt enkel naar Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.